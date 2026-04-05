De olho em uma das datas mais relevantes para o comércio, o Sebrae-SP promove na próxima terça-feira (7), às 18h30, uma live gratuita voltada a micro e pequenos empreendedores que desejam fortalecer as vendas no Dia das Mães por meio do marketing digital.
Com o tema “Super Vendas Dia das Mães: como transformar emoção em conversão com marketing digital”, o encontro será realizado de forma totalmente online, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do Sebrae-SP no YouTube. A proposta é mostrar como o apelo emocional da data pode ser convertido em resultados concretos, mesmo para negócios com orçamento limitado e pouco tempo para planejamento.
A capacitação será conduzida por Camila Renaux, especialista reconhecida nacionalmente na área de marketing digital, que apresentará estratégias práticas, acessíveis e de rápida aplicação para criação de campanhas promocionais focadas no aumento das vendas em curto prazo.
Entre os conteúdos previstos estão orientações para desenvolver ofertas e mensagens que despertem a emoção do consumidor, além do uso de ferramentas como WhatsApp e redes sociais para atrair clientes e ampliar as conversões. O evento também trará exemplos reais e ações adaptadas à rotina dos pequenos negócios.
Além da transmissão ao vivo, a iniciativa integra uma jornada de capacitação mais ampla, com acompanhamento por grupo de WhatsApp, envio de conteúdos semanais, prompts e chamadas para ação, permitindo que os empreendedores coloquem as estratégias em prática e acompanhem os resultados.
Segundo a analista de negócios do Sebrae-SP, Rafaela Brugnatti, a ação reforça o apoio da instituição aos micro e pequenos empresários na criação de estratégias inteligentes para ampliar a competitividade e aproveitar datas estratégicas do calendário comercial.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas antecipadamente pela plataforma do Sebrae-SP.