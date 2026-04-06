Moradores dos residenciais Vargem Limpa e Vida Nova Harmonia, em Bauru, relatam dificuldades e riscos ao circular pela rua Santos Moreno, via marginal da rodovia Bauru-Iacanga, por causa do mato alto que tomou conta das calçadas. Segundo reclamações encaminhadas à reportagem, a vegetação avançou sobre a calçada, impedindo a circulação segura e obrigando moradores a caminhar pela rua, dividindo espaço com os veículos. A situação tem gerado preocupação, principalmente pelo risco de acidentes e pela presença de animais peçonhentos na área.
Em vídeo enviado à reportagem, um morador que não quis se identificar mostra o trecho tomado pelo mato e comenta, em tom de ironia, que precisaria “caminhar de costas” para conseguir observar os carros e ter mais segurança ao seguir pela via. Ele também lamenta a falta de condições adequadas para uma simples caminhada no bairro. “O morador não pode fazer uma simples caminhada com segurança”, desabafa.
Um pouco mais adiante, na mesma via mas na entrada no residencial Vida Nova Harmonia, a mesma situação é encontrada “É um descaso da prefeitura em deixar o mato crescer, invadindo a calçada e moradores tendo que andar no meio da rua, sem contar o cheiro de animal morto na entrada do bairro”, relata a moradora.
Segundo ela o local virou ponto de descarte irregular de lixo “fora alguns sacos preto jogados, que temo ser animal na rua Santos moreno, na rotatória com a avenida Washington Carvalho Ferreira Vianna. Muitos animais são vistos revirando o lixo e até sendo abandonados no local”.
A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Bauru para apurar de quem é a responsabilidade pela manutenção do trecho marginal e quando o serviço de limpeza será realizado e aguarda retorno. No entanto, a orientação da Prefeitura é para que a população faça reclamação também pelo canais oficiais: pelo telefone da Ouvidoria, que é 3235-1156, pelo aplicativo Conecta Bauru, pelo email ouvidoria@bauru.sp.gov.br ou pelo site https://www2.bauru.sp.gov.br/ouvidoria/
Por esses canais é gerado um protocolo onde a pessoa acompanha o andamento da reclamação.