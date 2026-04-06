Moradores dos residenciais Vargem Limpa e Vida Nova Harmonia, em Bauru, relatam dificuldades e riscos ao circular pela rua Santos Moreno, via marginal da rodovia Bauru-Iacanga, por causa do mato alto que tomou conta das calçadas. Segundo reclamações encaminhadas à reportagem, a vegetação avançou sobre a calçada, impedindo a circulação segura e obrigando moradores a caminhar pela rua, dividindo espaço com os veículos. A situação tem gerado preocupação, principalmente pelo risco de acidentes e pela presença de animais peçonhentos na área.

Em vídeo enviado à reportagem, um morador que não quis se identificar mostra o trecho tomado pelo mato e comenta, em tom de ironia, que precisaria “caminhar de costas” para conseguir observar os carros e ter mais segurança ao seguir pela via. Ele também lamenta a falta de condições adequadas para uma simples caminhada no bairro. “O morador não pode fazer uma simples caminhada com segurança”, desabafa.

Um pouco mais adiante, na mesma via mas na entrada no residencial Vida Nova Harmonia, a mesma situação é encontrada “É um descaso da prefeitura em deixar o mato crescer, invadindo a calçada e moradores tendo que andar no meio da rua, sem contar o cheiro de animal morto na entrada do bairro”, relata a moradora.