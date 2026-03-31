31 de março de 2026
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DESARMAMENTO

Polícia Civil retira cinco armas de circulação em Botucatu

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Polícia Civil/Divulgação
No total, foram apreendidos um revólver calibre 38, um revólver calibre 32, uma pistola calibre 380, uma espingarda calibre 36 e uma espingarda calibre 12
No total, foram apreendidos um revólver calibre 38, um revólver calibre 32, uma pistola calibre 380, uma espingarda calibre 36 e uma espingarda calibre 12

Botucatu - Operação policial referente à Campanha do Desarmamento realizada pela Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), sob o comando do delegado seccional Lourenço Talamonte Netto, resultou, nesta terça-feira (31), na apreensão de cinco armas de fogo.

No total, foram retirados de circulação um revólver calibre 38, um revólver calibre 32, uma pistola calibre 380, uma espingarda calibre 36 e uma espingarda calibre 12.

De acordo com a Polícia Civil, o armamento foi apresentado à autoridade policial para as medidas de Polícia Judiciária e a posterior destruição junto ao Exército Brasileiro.

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