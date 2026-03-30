A Prefeitura de Bauru identificou o proprietário do terreno apontado pelos vizinhos como uma “maternidade de insetos” no quarteirão 12 da Alameda Copérnico, no Parque Roosevelt, em Bauru. O Município informou ao JCNET que a Secretaria de Aprovação de Projetos abrirá, nesta segunda-feira (30), um protocolo para notificação do responsável, que deverá se encarregar da limpeza do terreno. Os munícipes desejam que isso seja feito de forma imediata.

Conforme o JCNET noticiou, o terreno particular tem gerado queixas de moradores, que se preocupam, há muito tempo, com o fato de o local acumular muita sujeira e contribuir para a proliferação de insetos, entre eles o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya, além de ratos, baratas e escorpiões. O espaço também está com mato alto, telhas e até um sofá.

De acordo com a moradora Maria Rosa Oliveira, autônoma de 57 anos, o cunhado dela, um aposentado de 89 anos, limpava o local por muitos anos, mesmo não sendo o proprietário. Recentemente, ele chegou a fechar o terreno, provisoriamente, com telas, para impedir que mais lixo e entulhos fossem depositados ali, mas foi orientado a parar de cuidar do espaço por não ser o dono.