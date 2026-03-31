31 de março de 2026
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SEM IDENTIFICAÇÃO

Homem é executado a tiros em estrada entre Bauru e Pederneiras

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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JC Imagens
O caso será investigado pela 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru
O caso será investigado pela 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru

Um homem, que não havia sido identificado até a publicação desta reportagem, foi executado a tiros, nesta terça-feira (31), em uma estrada rural que fica na divisa entre Bauru e Pederneiras, nas imediações do Vale do Igapó. O caso será investigado pela 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru.

De acordo com o registro policial, por volta das 15h30, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo a localização de um corpo no local, conhecido como "Estrada da Macumba".

A vítima tinha ao menos seis perfurações por disparos de arma de fogo - quatro no rosto, uma na mão e uma perto da orelha. O óbito foi constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

No local, durante a perícia, a Polícia Científica encontrou seis cápsulas de projéteis deflagrados, um óculos de sol e um boné. Como a vítima não portava documentos, não foi possível sua imediata identificação.

Ainda segundo o registro policial, o homem tinha algumas tatuagens pelo corpo, entre elas a palavra "Aline" e uma carpa em um dos braços e uma risada e o símbolo do Yin-yang no outro braço.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Bauru para o exame necroscópico e coleta de digitais. Quem tiver informações que possam ajudar na identificação da vítima pode entrar em contato pelos telefones 181 (Disque Denúncia) ou 197 (Polícia Civil).

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