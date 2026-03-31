Um homem, que não havia sido identificado até a publicação desta reportagem, foi executado a tiros, nesta terça-feira (31), em uma estrada rural que fica na divisa entre Bauru e Pederneiras, nas imediações do Vale do Igapó. O caso será investigado pela 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru.

De acordo com o registro policial, por volta das 15h30, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo a localização de um corpo no local, conhecido como "Estrada da Macumba".

A vítima tinha ao menos seis perfurações por disparos de arma de fogo - quatro no rosto, uma na mão e uma perto da orelha. O óbito foi constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).