Jaú - Um homem de 28 anos foi preso por policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú (47 quilômetros de Bauru), nesta terça-feira (31), na região central da cidade, suspeito de tentar vender um celular furtado para a própria vítima do crime. Autuado em flagrante por receptação dolosa e resistência, ele ficou à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, uma mulher de 33 anos procurou a unidade policial informando que havia sido vítima de furto de celular em um estabelecimento no Centro.

Posteriormente, ela conseguiu identificar, através de uma rede social, um anúncio de venda de um aparelho com características idênticas ao seu.