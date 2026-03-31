Jaú - Um homem de 28 anos foi preso por policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú (47 quilômetros de Bauru), nesta terça-feira (31), na região central da cidade, suspeito de tentar vender um celular furtado para a própria vítima do crime. Autuado em flagrante por receptação dolosa e resistência, ele ficou à disposição da Justiça.
Segundo a Polícia Civil, uma mulher de 33 anos procurou a unidade policial informando que havia sido vítima de furto de celular em um estabelecimento no Centro.
Posteriormente, ela conseguiu identificar, através de uma rede social, um anúncio de venda de um aparelho com características idênticas ao seu.
De forma cautelosa, a vítima simulou interesse na compra e combinou um encontro nas proximidades da Praça da Matriz. Antes da negociação, entretanto, procurou a Polícia Civil, que passou a acompanhar toda a situação.
No local e horário previamente ajustados, os policiais civis presenciaram o momento em que o suspeito se aproximou da vítima para realizar a suposta venda.
Durante a abordagem, o indivíduo tentou fugir, sendo necessária a utilização moderada e proporcional da força para sua contenção. Com ele, foi localizado o aparelho celular furtado, que foi reconhecido pela vítima.
"Apurou-se, ainda, que o investigado exigia pagamento em dinheiro da própria vítima para devolver o bem, circunstância que evidencia a plena ciência da origem criminosa do objeto, caracterizando, em tese, o crime de receptação dolosa (art. 180 do Código Penal)", afirma a Polícia Civil.
"Diante da resistência apresentada no momento da prisão, também foi registrada a ocorrência de resistência (art. 329 do Código Penal)", completa. O aparelho celular foi apreendido e restituído à vítima.