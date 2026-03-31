A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), realizou, na manhã desta terça-feira (31), ação de fiscalização em depósitos de recicláveis, em conjunto com a Polícia Militar Ambiental, por meio do convênio da Atividade Delegada. Na operação, um depósito irregular localizado na Estrada Chapadão–Pederneiras foi interditado por conta de irregularidades.

Na mesma ação, outro depósito de materiais recicláveis foi identificado em uma área pública invadida, na região do Jardim Bela Vista. O responsável foi notificado conforme a legislação ambiental vigente.

A Semab diz que a manutenção de depósitos de recicláveis deve seguir normas ambientais e urbanísticas, garantindo a destinação adequada dos resíduos e evitando riscos ao meio ambiente e à saúde pública.