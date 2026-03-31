31 de março de 2026
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AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

Prefeitura interdita depósito irregular de recicláveis em Bauru

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Na mesma ação, outro depósito de materiais recicláveis foi identificado em uma área pública invadida, na região do Jardim Bela Vista, e o responsável foi notificado
Na mesma ação, outro depósito de materiais recicláveis foi identificado em uma área pública invadida, na região do Jardim Bela Vista, e o responsável foi notificado

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), realizou, na manhã desta terça-feira (31), ação de fiscalização em depósitos de recicláveis, em conjunto com a Polícia Militar Ambiental, por meio do convênio da Atividade Delegada. Na operação, um depósito irregular localizado na Estrada Chapadão–Pederneiras foi interditado por conta de irregularidades.

Na mesma ação, outro depósito de materiais recicláveis foi identificado em uma área pública invadida, na região do Jardim Bela Vista. O responsável foi notificado conforme a legislação ambiental vigente.

A Semab diz que a manutenção de depósitos de recicláveis deve seguir normas ambientais e urbanísticas, garantindo a destinação adequada dos resíduos e evitando riscos ao meio ambiente e à saúde pública.

"As ações de fiscalização serão mantidas em todo o município com o objetivo de coibir práticas irregulares e promover a preservação ambiental", ressalta a pasta, por meio de nota.

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