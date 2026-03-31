Barra Bonita - O Governo do Estado realiza nesta quarta-feira (1), em Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru), mobilização para intensificar o enfrentamento aos impactos ambientais no rio Tietê, incluindo a proliferação de macrófitas. A ação integra as atividades do Grupo de Fiscalização Integrada (GFI-Tietê) e reúne órgãos estaduais, municipais e forças de fiscalização em uma agenda conjunta de campo e anúncios de medidas estruturantes.

Segundo o governo paulista, a iniciativa marca o reforço das ações no Médio Tietê, com foco na melhoria das condições de navegação e da qualidade da água, especialmente em trechos impactados pela presença de macrófitas.

Coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), o GFI-Tietê reúne Cetesb, Fundação Florestal e SP Águas, além da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Polícia Militar Ambiental, Comitês de Bacias Hidrográficas e prefeituras da região.