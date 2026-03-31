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EM BARRA BONITA

Estado lança pacote contra a proliferação de macrófitas no Tietê

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Cláudio R. Bonafé (ONG Mãe Natureza)
Trecho do rio Tietê, em Barra Bonita, encoberto por macrófitas em 2023
Trecho do rio Tietê, em Barra Bonita, encoberto por macrófitas em 2023

Barra Bonita - O Governo do Estado realiza nesta quarta-feira (1), em Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru), mobilização para intensificar o enfrentamento aos impactos ambientais no rio Tietê, incluindo a proliferação de macrófitas. A ação integra as atividades do Grupo de Fiscalização Integrada (GFI-Tietê) e reúne órgãos estaduais, municipais e forças de fiscalização em uma agenda conjunta de campo e anúncios de medidas estruturantes.

Segundo o governo paulista, a iniciativa marca o reforço das ações no Médio Tietê, com foco na melhoria das condições de navegação e da qualidade da água, especialmente em trechos impactados pela presença de macrófitas.

Coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), o GFI-Tietê reúne Cetesb, Fundação Florestal e SP Águas, além da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Polícia Militar Ambiental, Comitês de Bacias Hidrográficas e prefeituras da região.

Desde sua criação, em 25 de março de 2025, o grupo atua de forma integrada no combate a irregularidades às margens do rio e na mitigação de impactos ambientais.

Durante a agenda, será apresentado um plano emergencial para intensificação do vertimento de macrófitas no reservatório de Barra Bonita. A operação contará com reforço operacional, incluindo o apoio de uma segunda embarcação, e monitoramento das condições do reservatório.

A programação inclui ainda reunião técnica com lideranças regionais — representantes de municípios, setor produtivo e especialistas — e ação para coleta de amostras de água, evidenciando a atuação direta das equipes em campo.

Serviço

Governo de SP intensifica ações no Médio Tietê e lança ações integradas em Barra Bonita

Data: 1 de abril (quarta-feira)

Horário: 11h

Local: Pier da Família Palmesan

Endereço: Avenida Pedro Ometto, 130, Centro de Barra Bonita

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