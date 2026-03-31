A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria da Educação, inaugurou nesta terça-feira (31) a Emeii Jurandir de Mattos Jardim, nos Altos da Cidade. A unidade escolar é a primeira com construção offsite modular do município. Participaram da inauguração a prefeita Suéllen Rosim, o secretário da Educação, Nilson Ghirardello, secretários, vereadores, servidores e moradores da região. A Emeii Jurandir de Mattos Jardim terá 88 vagas de educação infantil em período integral. A obra foi executada pela empresa Taec Módulos Ltda. O investimento total foi de R$ 4.871.014,93, com recursos próprios do município. A construção em offsite modular permitiu que a obra fosse mais rápida.
Após a limpeza da área, implantação das estacas e construção das bases dos espaços que recebem as estruturas pré-moldadas, é feita a montagem, com estrutura de aço e colunas verticais, horizontais e vigas construídas em uma grade retangular para apoiar o chão, teto e paredes. Em seguida, acontecem os serviços de pintura e acabamento. A obra foi concluída em pouco mais de um ano, praticamente metade do prazo convencional.
Suéllen Rosim afirmou que a escola é mais uma etapa na ampliação de vagas na educação infantil. “Estamos com várias obras sendo finalizadas, mas buscamos nesta escola um formato que permitisse construções mais rápida, e o sistema modular foi uma solução bastante interessante e que deverá ser aproveitada em novas obras de escolas. Aproveito para agradecer todos os servidores da Secretaria da Educação e das demais pastas que atuaram para viabilizar mais uma escola em Bauru”, destacou. A Emeei Jurandir de Mattos Jardim foi a 14ª entrega do atual governo municipal na Secretaria da Educação, entre novas escolas, reformas e ampliações.
O vice-prefeito Orlando Costa Dias também comentou sobre o trabalho de toda a equipe. “A gestão da prefeita Suéllen Rosim entregou muitas obras na Secretaria da Educação, e mais uma foi concluída agora, com o empenho e dedicação de todos os servidores da pasta e da prefeitura”, enfatizou.
Para o secretário da Educação, Nilson Ghirardello, a construção em offsite modular pode ser uma solução para agilizar a criação de novas vagas. “Fizemos a construção desta primeira escola, com um porte menor, e entendemos que o resultado foi muito satisfatório. Temos a perspectiva de usar novamente as construções modulares nas próximas construções. Já reduzimos muito a falta de vagas na educação infantil, e estamos trabalhando para oferecer ainda mais vagas para as nossas crianças. Ainda neste ano novas unidades escolares serão inauguradas, e estamos com projetos para o começo de novas obras em regiões que ainda possuem fila de espera”, comentou.
O vereador Manoel Losila, autor da proposta que deu o nome de Jurandir de Mattos Jardim para a escola, falou sobre a trajetória do homenageado, que se dedicou ao ensino no Senai Bauru. “Tive toda a minha vida escolar e profissional ligada ao Senai, e o professor Jurandir sempre foi uma pessoa correta, dedicada, que gostava de ensinar, e que infelizmente nos deixou em 2024. Pudemos dar esta justa homenagem a ele, em uma escola nova, moderna e que atenderá muitas crianças”, disse. A Banda do Senai também se apresentou durante a entrega da escola.
Filha do patrono da escola, Dulce Helena Jardim Constantino agradeceu a homenagem. “Para nós da família é um momento muito emocionante. Meu pai foi uma pessoa que gostava da educação, dedicou a sua vida para o ensino, sempre com atenção aos alunos”, concluiu.