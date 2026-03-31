31 de março de 2026
JCNET - Sampi Bauru
RIO DOURADO, EM LINS

Localizado corpo de pescador que sumiu após colisão entre barcos

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Adilson Correa de Amorim, de 65 anos, morava em Garça, onde ocorreu o sepultamento
Adilson Correa de Amorim, de 65 anos, morava em Garça, onde ocorreu o sepultamento

Lins - O Corpo de Bombeiros localizou, na manhã desta terça-feira (31), o corpo de Adilson Correa de Amorim, de 65 anos, que caiu no rio Dourado, em Lins (102 quilômetros de Bauru), na noite de sábado (28), após uma colisão entre embarcações. O sepultamento foi marcado para as 17h, no Cemitério Municipal de Garça, cidade onde ele morava.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi com base no registro policial, o homem saiu para pescaria e estava em um barco com outras pessoas quando o acidente ocorreu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado mas, por conta da baixa visibilidade à noite, os trabalhos só foram iniciados na manhã de domingo (29), com o apoio da Marinha.

Nesta terça, o corpo de Adilson foi encontrado e, após o trabalho da Polícia Científica, seguiu para o Instituto Médico Legal (IML). Posteriormente, foi liberado para a família.

A ocorrência foi registrada no plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Lins e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

