Lins - O Corpo de Bombeiros localizou, na manhã desta terça-feira (31), o corpo de Adilson Correa de Amorim, de 65 anos, que caiu no rio Dourado, em Lins (102 quilômetros de Bauru), na noite de sábado (28), após uma colisão entre embarcações. O sepultamento foi marcado para as 17h, no Cemitério Municipal de Garça, cidade onde ele morava.
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi com base no registro policial, o homem saiu para pescaria e estava em um barco com outras pessoas quando o acidente ocorreu.
O Corpo de Bombeiros foi acionado mas, por conta da baixa visibilidade à noite, os trabalhos só foram iniciados na manhã de domingo (29), com o apoio da Marinha.
Nesta terça, o corpo de Adilson foi encontrado e, após o trabalho da Polícia Científica, seguiu para o Instituto Médico Legal (IML). Posteriormente, foi liberado para a família.
A ocorrência foi registrada no plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Lins e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.