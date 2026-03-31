Uma operação conjunta das forças de segurança fiscalizou estabelecimentos de peças automotivas em Bauru na manhã desta terça-feira (31) e resultou na notificação de dois locais por irregularidades. A ação, denominada Operação Desmanche, teve como foco coibir a comercialização de peças de origem ilegal e combater crimes como furto, roubo e receptação de veículos.

A operação foi realizada por equipes do 4º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), com apoio da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) e do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP).

Ao todo, seis estabelecimentos foram fiscalizados, com abordagem a 14 pessoas e vistoria de 129 veículos, entre inteiros e desmontados. Durante a ação, dois locais foram notificados pelo Detran por apresentarem irregularidades administrativas. No total, foram emitidas cinco autuações, incluindo casos de venda de itens de segurança, veículos sem laudo e peças sem rastreabilidade.