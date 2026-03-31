O coronel PM Nilson Cesar Pereira assumiu, na sexta-feira (27), o comando do Comando de Policiamento do Interior 4 (CPI-4), responsável pelo policiamento ostensivo e preventivo em 76 municípios da região, por meio de seis batalhões da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Em nota, a corporação informou que o oficial possui 32 anos de carreira, com trajetória marcada por funções operacionais e de comando. Em Bauru, Nilson já comandou a 2.ª Companhia do 2.º Batalhão de Polícia Ambiental, foi subcomandante do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13º Baep) e também esteve à frente do 4.º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I).

Já no posto de coronel, liderou o Comando de Policiamento do Interior 5 (CPI-5), em São José do Rio Preto, e o Comando de Policiamento do Interior 8 (CPI-8), em Presidente Prudente. Segundo a Polícia Militar, a nomeação reforça o compromisso da corporação com o aprimoramento das ações de segurança pública na região.