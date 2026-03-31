Agudos - O prefeito de Agudos (13 quilômetros de Bauru), Rafael Lima, anunciou a nomeação do coronel Paulo Cesar Valentin como o primeiro secretário municipal de Segurança Pública da história do município. A criação da pasta marca um avanço na estrutura administrativa da cidade e formaliza um compromisso assumido pela atual gestão.
Segundo o prefeito, a implantação da secretaria é resultado de um trabalho iniciado desde o começo do mandato, com foco na organização e no fortalecimento das políticas de segurança. Ele destacou que a medida vem sendo construída gradualmente e que deve trazer benefícios diretos à população.
O novo secretário tem uma trajetória consolidada na área. Valentin ingressou na Polícia Militar aos 20 anos, inicialmente como soldado, e posteriormente foi aprovado, em 1993, para a Academia da Polícia Militar do Barro Branco, em São Paulo, onde se formou em 1996. Atuou na capital até 2001, quando foi transferido para Bauru, permanecendo na ativa até 2026.
Ao longo de 35 anos de carreira, o coronel exerceu diferentes funções operacionais e de comando, incluindo os cargos de comandante de pelotão, comandante de companhia, coordenador operacional, subcomandante e comandante de organização policial militar.
Na formação acadêmica, Valentin possui mestrado e doutorado profissional em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, concluídos em 2013 e 2019 pelo Centro de Altos Estudos de Segurança, além de MBA em Gestão de Pessoas.