31 de março de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
VIDA ANIMAL

Inusitado: visita de ouriço chama atenção em Bauru; VÍDEO

Por Laura Reis - estágio sob supervisão | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Jaime Prado
Moradores se surpreendem com reaparecimento do animal após três anos
Moradores se surpreendem com reaparecimento do animal após três anos

Um ouriço-cacheiro foi avistado em um condomínio no Jardim Marambá, em Bauru, após cerca de três anos sem registros do animal na região. Segundo moradores, o aparecimento recente pode estar relacionado à busca por alimento, que tornou-se comum da espécie em áreas urbanas. O ouriço-cacheiro possui hábitos noturnos e vive, na maior parte do tempo, no topo das árvores. Sua alimentação é baseada principalmente em insetos, como formigas, besouros e abelhas, além de minhocas, aranhas, lesmas e centopeias. O animal também consome frutos e sementes.

De acordo com o zootecnista Luiz Pires, o animal não representa risco de ataque às pessoas. “Ele não apresenta perigo, apenas se defende. Caso algo encoste em seus espinhos, eles podem penetrar na pele. Ao contrário do que muitos pensam, o ouriço não lança espinhos”, explica. O especialista alerta ainda para o cuidado com cães, que podem tentar cheirar ou morder o animal e acabar feridos.

A presença do ouriço em áreas urbanas está associada, principalmente, à degradação ambiental. Com a diminuição das áreas de mata, animais silvestres passam a circular dentro do perímetro urbano em busca de alimento e abrigo. A orientação é não interferir na presença do animal. “O ideal é deixá-lo no local, pois ele seguirá seu caminho sem causar problemas”, acrescenta o zootecnista.

Caso o animal ofereça risco ou permaneça por um longo período no mesmo local, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo deve ser acionado pelo telefone 193 para realizar a remoção e a realocação em uma área de mata.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários