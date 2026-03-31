Um ouriço-cacheiro foi avistado em um condomínio no Jardim Marambá, em Bauru, após cerca de três anos sem registros do animal na região. Segundo moradores, o aparecimento recente pode estar relacionado à busca por alimento, que tornou-se comum da espécie em áreas urbanas. O ouriço-cacheiro possui hábitos noturnos e vive, na maior parte do tempo, no topo das árvores. Sua alimentação é baseada principalmente em insetos, como formigas, besouros e abelhas, além de minhocas, aranhas, lesmas e centopeias. O animal também consome frutos e sementes.

De acordo com o zootecnista Luiz Pires, o animal não representa risco de ataque às pessoas. “Ele não apresenta perigo, apenas se defende. Caso algo encoste em seus espinhos, eles podem penetrar na pele. Ao contrário do que muitos pensam, o ouriço não lança espinhos”, explica. O especialista alerta ainda para o cuidado com cães, que podem tentar cheirar ou morder o animal e acabar feridos.

A presença do ouriço em áreas urbanas está associada, principalmente, à degradação ambiental. Com a diminuição das áreas de mata, animais silvestres passam a circular dentro do perímetro urbano em busca de alimento e abrigo. A orientação é não interferir na presença do animal. “O ideal é deixá-lo no local, pois ele seguirá seu caminho sem causar problemas”, acrescenta o zootecnista.