31 de março de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
IGARAÇU DO TIETÊ

Jovem é preso por venda ilegal de cigarros eletrônicos na região

Por Mavi Bertotti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Na manhã desta terça-feira (31), a Polícia Civil de Igaraçu do Tietê (71 quilômetros de Bauru) realizou a prisão em flagrante de um homem de 22 anos por comercializar cigarros eletrônicos ilegalmente.

A ação aconteceu no bairro Jardim Paulista, em Igaraçu do Tietê, e foi conduzida por investigadores da unidade, sob a coordenação do delegado de polícia Guilherme Gatto. Durante a chegada da equipe, o suspeito foi abordado quando saía de sua casa e confessou que possuía cigarros eletrônicos lacrados destinados à comercialização.

Durante as buscas no interior da residência, os policiais encontraram oito dispositivos eletrônicos para fumar (vapes), sendo que todos estavam novos, lacrados e sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). No total, nove cigarros eletrônicos foram apreendidos. O mandado de busca e apreensão foi expedido pela Vara de Garantias de Bauru.

Após a ação, o investigado foi conduzido à Delegacia de Polícia de Igaraçu do Tietê, onde a ocorrência foi formalizada através de Boletim de Ocorrência (BO) e a prisão em flagrante foi decretada.

O investigado pagou fiança, estipulada no valor de um salário mínimo, e foi liberado, com o prosseguimento das investigações.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários