Na manhã desta terça-feira (31), a Polícia Civil de Igaraçu do Tietê (71 quilômetros de Bauru) realizou a prisão em flagrante de um homem de 22 anos por comercializar cigarros eletrônicos ilegalmente.

A ação aconteceu no bairro Jardim Paulista, em Igaraçu do Tietê, e foi conduzida por investigadores da unidade, sob a coordenação do delegado de polícia Guilherme Gatto. Durante a chegada da equipe, o suspeito foi abordado quando saía de sua casa e confessou que possuía cigarros eletrônicos lacrados destinados à comercialização.

Durante as buscas no interior da residência, os policiais encontraram oito dispositivos eletrônicos para fumar (vapes), sendo que todos estavam novos, lacrados e sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). No total, nove cigarros eletrônicos foram apreendidos. O mandado de busca e apreensão foi expedido pela Vara de Garantias de Bauru.