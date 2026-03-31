A Polícia Civil prendeu em Pirajuí (a 56 quilômetros de Bauru), nesta segunda-feira (30), com apoio de informações da Polícia Militar local, um homem suspeito de matar um desafeto com diversas pancadas no rosto. Ele foi localizado e detido na saída da cidade, quando pedia carona na rodovia Marechal Rondon (SP-300).

Segundo o registro policial, a vítima, Ricardo Leandro Alfredo, de 44 anos, foi agredida violentamente com pancadas no rosto em frente ao número 1225 da rua Voluntário Silvano de Lima. Ele foi socorrido para a Santa Casa de Pirajuí, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local. A PM informou que ele possuía passagem criminal.

O suspeito detido foi encaminhado ao Plantão Policial de Pirajuí e permaneceu à disposição da Justiça.