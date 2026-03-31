Diante de dúvidas e cobranças surgidas na sessão desta segunda-feira (30) da Câmara Municipal de Bauru, o presidente do Legislativo, Markinho Souza (MDB), informa que os projetos encaminhados pela prefeita Suéllen Rosim (PSD) que tratam do aumento dos salários, descongela e dá complementação

remuneratória destinada a assegurar percepção mínima equivalente ao salário mínimo nacional dos servidores públicos está na pauta da próxima segunda-feira (6), com sessão extraordinária.

Sobre o projeto não ter entrado na pauta de discussão e votação desta segunda, motivo de cobrança da vereadora Estela Almagro (PT) e de servidores, Markinho afirma que apenas o projeto que trata do aumento dos servidores (5,12%) tinha parecer jurídico da Procuradoria legislativa e que os demais projetos receberam os pareceres apenas nesta segunda-feira.

O presidente da Câmara diz ainda que mesmo que o projeto de aumento de salário tivesse sido votado ontem, ele voltaria para a segunda votação na próxima segunda-feira. 'Queremos tranquilizar a todos e registrar que estamos atentos às demandas dos servidores públicos municipais', afirma Markinho. Ele lembra também que a folha de pagamento relativa ao mês de março já estava fechada e que, mesmo com a aprovação do projeto nesta segunda, o reajuste não entraria nos holerites deste mês.