31 de março de 2026
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OPORTUNIDADE

Emprega Bauru divulga 117 novas vagas de trabalho nesta semana

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Ilustrativa
Programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro
Programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 117 novas vagas de emprego da semana. Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/

O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.

Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx

CONFIRA AS VAGAS:

Advogado – 3 vagas

Advogado (a) Jr (Direito do Consumidor) – 3 vagas

Agente comercial – 1 vaga

Ajudante geral – 1 vaga

Ajudante Operacional – 2 vagas

Analista de Operações - Acordos Jurídicos – 3 vagas

Assistente Fiscal – 1 vaga

Atendente de quiosque – 1 vaga

Auxiliar de limpeza – 1 vaga

Auxiliar Administrativo – 1 vaga

Auxiliar Administrativo (Negociador/Recuperador de Sinistros) – 2 vagas

Auxiliar de estampa – 1 vaga

Auxiliar de estoque – 1 vaga

Auxiliar de logística – 2 vagas

Auxiliar de Produção (Extrusão) – 1 vaga

Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) em clínica odontológica – 1 vaga

Auxiliar de vendas – 1 vaga

Auxiliar Jurídico – 1 vaga

Borracheiro (veículo de grande porte – ônibus) – 1 vaga

Criador de conteúdo – 1 vaga

Educador social – 1 vaga

Estágio Administrativo (Setor Financeiro) – 2 vagas

Estágio em vendas consultivas/B4b + C6 Bank – 10 vagas

Estoquista – 1 vaga

Mecânico de refrigeração – 2 vagas

Mecânico de automóveis – 2 vagas

Monitor cachorro meio período – 2 vagas

Montador de móveis – 2 vagas

Motorista (entregador) – 2 vagas

Motorista de caminhão – 2 vagas

Motorista de entrega – 2 vagas

Motorista de munck – 1 vaga

Parceiro (Correspondente Bancário) – 10 vagas

Parceiro (Escalador de SASS) – 10 vagas

Parceiro (Jurídico) – 10 vagas

Pedreiro – 1 vaga

Porteiro (a) noturno e diurno – 2 vagas

Recuperador de crédito – 2 vagas

Recuperador de crédito/negociador – 4 vagas

Secretária – 1 vaga

Serviço gerais M – 2 vagas

Serviços gerais – 3 vagas

Serviços gerais – bica – 2 vagas

Soldador - montagem de estruturas metálicas – 2 vagas

Técnico de manutenção predial e ar condicionado – 2 vagas

Técnico Eletrônica – 1 vaga

Técnico Operacional controle de pragas – 2 vagas

Vendedor – 1 vaga

Vendedor interno – 2 vagas

Vendedora – 1 vaga

Vendedora fixa – 1 vaga

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