A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 117 novas vagas de emprego da semana. Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
CONFIRA AS VAGAS:
Advogado – 3 vagas
Advogado (a) Jr (Direito do Consumidor) – 3 vagas
Agente comercial – 1 vaga
Ajudante geral – 1 vaga
Ajudante Operacional – 2 vagas
Analista de Operações - Acordos Jurídicos – 3 vagas
Assistente Fiscal – 1 vaga
Atendente de quiosque – 1 vaga
Auxiliar de limpeza – 1 vaga
Auxiliar Administrativo – 1 vaga
Auxiliar Administrativo (Negociador/Recuperador de Sinistros) – 2 vagas
Auxiliar de estampa – 1 vaga
Auxiliar de estoque – 1 vaga
Auxiliar de logística – 2 vagas
Auxiliar de Produção (Extrusão) – 1 vaga
Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) em clínica odontológica – 1 vaga
Auxiliar de vendas – 1 vaga
Auxiliar Jurídico – 1 vaga
Borracheiro (veículo de grande porte – ônibus) – 1 vaga
Criador de conteúdo – 1 vaga
Educador social – 1 vaga
Estágio Administrativo (Setor Financeiro) – 2 vagas
Estágio em vendas consultivas/B4b + C6 Bank – 10 vagas
Estoquista – 1 vaga
Mecânico de refrigeração – 2 vagas
Mecânico de automóveis – 2 vagas
Monitor cachorro meio período – 2 vagas
Montador de móveis – 2 vagas
Motorista (entregador) – 2 vagas
Motorista de caminhão – 2 vagas
Motorista de entrega – 2 vagas
Motorista de munck – 1 vaga
Parceiro (Correspondente Bancário) – 10 vagas
Parceiro (Escalador de SASS) – 10 vagas
Parceiro (Jurídico) – 10 vagas
Pedreiro – 1 vaga
Porteiro (a) noturno e diurno – 2 vagas
Recuperador de crédito – 2 vagas
Recuperador de crédito/negociador – 4 vagas
Secretária – 1 vaga
Serviço gerais M – 2 vagas
Serviços gerais – 3 vagas
Serviços gerais – bica – 2 vagas
Soldador - montagem de estruturas metálicas – 2 vagas
Técnico de manutenção predial e ar condicionado – 2 vagas
Técnico Eletrônica – 1 vaga
Técnico Operacional controle de pragas – 2 vagas
Vendedor – 1 vaga
Vendedor interno – 2 vagas
Vendedora – 1 vaga
Vendedora fixa – 1 vaga