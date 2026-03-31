Transparência

A aprovação do projeto de lei do vereador André Maldonado (PP), que amplia a transparência sobre a arrecadação e destinação de multas de trânsito, foi um dos principais assuntos de uma sessão apenas regular da Câmara Municipal de Bauru, nesta segunda-feira (30). A proposta foi aprovada por unanimidade na sessão, que ainda contou com a análise de 13 matérias — das quais 10 foram aprovadas.

A cada 3 meses

De acordo com o texto do PL de Maldonado, a Prefeitura deverá publicar, a cada três meses, em seu site oficial, dados detalhados sobre os valores arrecadados com multas de trânsito e a forma como esses recursos são aplicados. Segundo Maldonado, o objetivo é criar um mecanismo simples e de baixo custo para ampliar o controle social e fortalecer a confiança da população na gestão pública.

Na próxima sessão

O presidente da Câmara Municipal, Markinho de Souza (MDB), afirmou na tribuna, na sessão desta segunda, que os projetos encaminhados pela prefeita Suéllen Rosim (PSD) que tratam do aumento dos salários (5,12%), descongela e dá complementação remuneratória destinada a assegurar percepção mínima equivalente ao salário mínimo nacional dos servidores públicos está na pauta da próxima segunda-feira (6/4), com sessão extraordinária.