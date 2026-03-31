A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), abriu o cadastro para a sexta etapa de castração gratuita de animais no Programa ‘Amigo Caramelo’, na Vila São Paulo. As inscrições são presenciais, desta segunda-feira (30) até quarta-feira (1/04), das 8h às 14h, na Praça Mário Modesto de Castro, que fica na rua Benedito Raimundo de Matos, esquina com a rua Gaudêncio Piola, ao lado da Unidade de Saúde da Família (USF) da Vila São Paulo. Cada tutor poderá fazer o cadastro de até cinco animais. As castrações são para cães e gatos, machos e fêmeas, e serão realizadas de 9 a 12 de abril, em uma unidade móvel na Praça Mário Modesto de Castro. Além da castração, os animais receberão um microchip.

Os tutores devem ser, obrigatoriamente, pessoas com 18 anos ou mais, e ao fazer o cadastro, receberão as orientações para a consulta e cirurgia. As orientações são ainda para o pós-operatório, com recuperação estimada em dez dias. Os animais deverão estar em jejum de comida e água por, pelo menos, oito horas antes da castração, para reduzir os riscos de complicações. Os documentos obrigatórios para o cadastro são um documento oficial com foto e comprovante de residência. Para participar, é obrigatório que o tutor do animal seja morador de Bauru.

O Programa ‘Amigo Caramelo’ foi criado para melhorar as ações da causa animal e ampliar as castrações em Bauru, permitindo um melhor controle da população de cães e gatos do município. Ao todo, serão realizadas até 4.000 consultas e 3.000 castrações, sendo 2.000 castrações em cães e outras 1.000 castrações em gatos, tanto machos quanto fêmeas.