Boraceia - Boraceia (41 quilômetros de Bauru) realizou neste sábado (28), no Parque do Tietê, o 4.º Torneio de Pesca Esportiva, evento que tem se consolidado no calendário turístico local e estadual, atraindo competidores de diversas regiões, e proporcionando aos amantes da pesca um momento competitivo, e com grandes premiações. No total, cerca de 120 pescadores participaram do evento em três categorias.
A competição, em parceria com a Turma do Fishing, foi realizada às margens do rio Tietê, nas categorias barco, caiaque e barranco, em um espaço com praça de alimentação completa e expositores do mercado náutico.
Um dos principais objetivos do torneio é divulgar o potencial turístico do município, sensibilizar sobre as leis que regem a pesca amadora e minimizar atitudes predatórias, além de promover o lazer a toda comunidade e visitantes.
Os peixes capturados passaram por medição e avaliação conforme os critérios estabelecidos no regulamento. A cada nova pesca dos competidores, as imagens eram exibidas no telão instalada na praça de alimentação.
O secretário municipal de Cultura e Turismo, Léo Oliveira, destacou a participação dos competidores. “O torneio demonstra a força da pesca esportiva na nossa região. Tivemos representantes de diferentes cidades e uma organização que garantiu segurança e transparência na apuração dos resultados”, afirmou.
O prefeito Marcos Bilancieri ressaltou a importância do evento para o município. “Além de incentivar o esporte, o torneio movimenta a economia e fortalece o calendário de eventos de Boraceia. É uma iniciativa que valoriza a tradição da pesca e promove integração entre os participantes”, declarou.
Confira a classificação e lista dos ganhadores
CATEGORIA CAIAQUE
1º LUGAR: Adailton da Silva - (equipe Febrentos) - Jau-SP - 107 pontos
2º LUGAR: Fabricio do Prado (equipe o Boto) - Ibitinga-SP - 39 pontos
3º LUGAR: Iago Mansano - (equipe o Boto) - Ibitinga-SP - 32 pontos (desempate no maior peixe)
CATEGORIA BARCO
1º Lugar: Paulo Domingues, Rosangela e João (equipe Turma da Fishing) - Boraceia-SP - 113 pontos
2º Lugar: Celio Ricardo Domingues (equipe Domingues Odontologia Fishing) - Bauru-SP - 106 pontos
3º Lugar: Pedro Rosa (equipe aventureiros)- Campinas/Itapui-SP - 70 pontos
MAIOR PEIXE - Traíra - 47cm (Turma da Fishing) - Boraceia-SP
CATEGORIA BARRANCO
1º LUGAR - Miguel do Nascimento - Itapuí-SP - 28cm
2º LUGAR - Fabricio Pastore - Bariri-SP - 25cm
3º LUGAR - Théo Bueno - Boraceia-SP - 21cm