Boraceia - Boraceia (41 quilômetros de Bauru) realizou neste sábado (28), no Parque do Tietê, o 4.º Torneio de Pesca Esportiva, evento que tem se consolidado no calendário turístico local e estadual, atraindo competidores de diversas regiões, e proporcionando aos amantes da pesca um momento competitivo, e com grandes premiações. No total, cerca de 120 pescadores participaram do evento em três categorias.

A competição, em parceria com a Turma do Fishing, foi realizada às margens do rio Tietê, nas categorias barco, caiaque e barranco, em um espaço com praça de alimentação completa e expositores do mercado náutico.

Um dos principais objetivos do torneio é divulgar o potencial turístico do município, sensibilizar sobre as leis que regem a pesca amadora e minimizar atitudes predatórias, além de promover o lazer a toda comunidade e visitantes.