30 de março de 2026
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TRADIÇÃO NA REGIÃO

Torneio de Pesca reúne competidores de toda a região em Boraceia

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Wagner Carvalho/Prefeitura de Boraceia
No total, cerca de 120 pescadores participaram do evento em três categorias
No total, cerca de 120 pescadores participaram do evento em três categorias

Boraceia - Boraceia (41 quilômetros de Bauru) realizou neste sábado (28), no Parque do Tietê, o 4.º Torneio de Pesca Esportiva, evento que tem se consolidado no calendário turístico local e estadual, atraindo competidores de diversas regiões, e proporcionando aos amantes da pesca um momento competitivo, e com grandes premiações. No total, cerca de 120 pescadores participaram do evento em três categorias.

A competição, em parceria com a Turma do Fishing, foi realizada às margens do rio Tietê, nas categorias barco, caiaque e barranco, em um espaço com praça de alimentação completa e expositores do mercado náutico.

Um dos principais objetivos do torneio é divulgar o potencial turístico do município, sensibilizar sobre as leis que regem a pesca amadora e minimizar atitudes predatórias, além de promover o lazer a toda comunidade e visitantes.

Os peixes capturados passaram por medição e avaliação conforme os critérios estabelecidos no regulamento. A cada nova pesca dos competidores, as imagens eram exibidas no telão instalada na praça de alimentação.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Léo Oliveira, destacou a participação dos competidores. “O torneio demonstra a força da pesca esportiva na nossa região. Tivemos representantes de diferentes cidades e uma organização que garantiu segurança e transparência na apuração dos resultados”, afirmou.

O prefeito Marcos Bilancieri ressaltou a importância do evento para o município. “Além de incentivar o esporte, o torneio movimenta a economia e fortalece o calendário de eventos de Boraceia. É uma iniciativa que valoriza a tradição da pesca e promove integração entre os participantes”, declarou.

Confira a classificação e lista dos ganhadores

CATEGORIA CAIAQUE

1º LUGAR: Adailton da Silva - (equipe Febrentos) - Jau-SP - 107 pontos

2º LUGAR: Fabricio do Prado (equipe o Boto) - Ibitinga-SP - 39 pontos

3º LUGAR: Iago Mansano - (equipe o Boto) - Ibitinga-SP - 32 pontos (desempate no maior peixe)

CATEGORIA BARCO

1º Lugar: Paulo Domingues, Rosangela e João (equipe Turma da Fishing) - Boraceia-SP - 113 pontos

2º Lugar: Celio Ricardo Domingues (equipe Domingues Odontologia Fishing) - Bauru-SP - 106 pontos

3º Lugar: Pedro Rosa (equipe aventureiros)-  Campinas/Itapui-SP - 70 pontos

MAIOR PEIXE - Traíra - 47cm (Turma da Fishing) - Boraceia-SP

CATEGORIA BARRANCO

1º LUGAR - Miguel do Nascimento - Itapuí-SP - 28cm

2º LUGAR - Fabricio Pastore - Bariri-SP - 25cm

3º LUGAR - Théo Bueno - Boraceia-SP - 21cm

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