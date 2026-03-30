A aprovação do projeto de lei do vereador André Maldonado (PP), que amplia a transparência sobre a arrecadação e destinação de multas de trânsito, foi um dos principais assuntos da sessão da Câmara Municipal de Bauru, nesta segunda-feira (30). A proposta foi aprovada por unanimidade na sessão, que ainda contou com a análise de 13 matérias — das quais 10 foram aprovadas.

De acordo com o texto do PL de Maldonado, a Prefeitura deverá publicar, a cada três meses, em seu site oficial, dados detalhados sobre os valores arrecadados com multas de trânsito e a forma como esses recursos são aplicados. Segundo Maldonado, o objetivo é criar um mecanismo simples e de baixo custo para ampliar o controle social e fortalecer a confiança da população na gestão pública.

A votação ocorreu durante a etapa de primeira discussão, que também incluiu outros projetos. Entre eles, foi aprovado por unanimidade o projeto da prefeita Suéllen Rosim (PSD), que autoriza o repasse de R$ 150 mil à Casa da Criança por meio de aditamento a termo de colaboração. A tramitação da matéria, no entanto, gerou debate em plenário após a vereadora Estela Almagro (PT) questionar o uso recorrente de aditivos para suprir déficits financeiros de entidades do terceiro setor. Ainda em primeira discussão, um projeto do vereador Julio Cesar (PP), que trata da climatização adequada das salas de aula da rede municipal, teve a votação adiada a pedido do próprio autor, após a apresentação de uma emenda.