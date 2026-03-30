Um incêndio atingiu a fábrica da Caio no começo da tarde desta segunda-feira (30), em Botucatu, mobilizando equipes de emergência. A Caio é uma das principais fabricantes de carrocerias do Brasil. A fumaça que tomou conta da região da empresa chamou a atenção de quem transitava principalmente pela rodovia Marechal Rondon.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu a cabine de pintura, por onde se espalhou, havendo a intervenção da brigada da empresa e do Corpo de Bombeiros. Apesar dos estragos no galpão, não houve feridos. O fogo começou no setor de pintura da unidade, localizada às margens da Rodovia Marechal Rondon — área considerada sensível por concentrar inflamáveis. As chamas foram rapidamente controladas pela brigada interna da empresa, com apoio do Corpo de Bombeiros, evitando que o incêndio se espalhasse para outros setores.

Não houve registro de feridos e os danos foram considerados pontuais. A produção chegou a ser interrompida, mas foi retomada após o controle da ocorrência. As causas do incêndio ainda são analisadas. O episódio reforça a importância de protocolos rigorosos de segurança, especialmente em indústrias que lidam com produtos químicos e materiais inflamáveis.