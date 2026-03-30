O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, será anunciado nesta segunda-feira (30) como pré-candidato do PSD à Presidência da República neste ano. Aos 76 anos, é a segunda vez que ele tentará o cargo, tendo ficado em décimo lugar na primeira eleição após a redemocratização, em 1989. O anúncio, em uma entrevista coletiva em São Paulo, às 16h, encerrará um princípio de crise na sigla, historicamente avessa a rupturas. O governador gaúcho, Eduardo Leite, havia retomado uma campanha mais intensa pela postulação desde a semana passada, quando o chefe o Executivo do Paraná, Ratinho Junior, desistiu da disputa.

O paranaense era o favorito de Gilberto Kassab para a campanha. Em janeiro, o presidente do PSD havia reunido os três governadores em um acordo segundo o qual dois iriam abrir mão da postulação em nome daquele que estivesse mais bem colocado nas pesquisas. Ratinho Junior estava nesta posição, ainda que num patamar não muito acima dos demais. Mas o PSD entendia que ele tinha melhores condições de encarnar a ideia de um centro, buscando romper a polarização vigente entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

O govenador do Paraná desistiu da campanha na quarta passada (25) por uma série de motivos, a começar pela pressão familiar. Ao longo da semana, emergiram versões diversas, do temor de uma derrota a rumores de respingos de apurações do caso Master sobre negócios no Paraná, passando pela necessidade de atrapalhar a candidatura de Sergio Moro (PL) ao governo local.