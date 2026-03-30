Depois de um final de semana sem chuva, antecedido por estragos na avenida Nações Unidas e em outros pontos da cidade, esta segunda-feira (30) seguirá sem precipitações. Porém, entre terça-feira (31) e quinta-feira (2), a previsão é de chuvas isoladas em todo o Estado de São Paulo, inclusive na região de Bauru. Os dados são do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet).

De acordo com o órgão, a semana começa com tempo estável e predomínio de sol, com poucas nuvens e sem previsão de chuva no período da manhã. Contudo, no decorrer da tarde, já há previsão de pancadas de chuva em pontos isolados, especialmente na faixa Leste e no Sul do Estado, devido a instabilidades vindas do oceano. O IPMet acrescenta que isso ocorre em razão da formação de um centro de baixa pressão próximo ao litoral paulista. As temperaturas continuam elevadas.

De terça a quinta, a condição do tempo começa a mudar no Estado de São Paulo, e o dia inicia-se com sol entre nuvens e áreas de chuva em algumas regiões paulistas no período da manhã. A partir da tarde, áreas de instabilidade se propagam por todo o Estado, inclusive em Bauru, provocando chuvas e trovoadas isoladas, ocasionalmente fortes.