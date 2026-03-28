A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Infraestrutura, informou que concluiu neste sábado (28) a recuperação do quarteirão 8 da avenida Nações Unidas. O trecho perdeu parte do asfalto com a chuva da última quarta-feira (25).

Os serviços começaram nesta quinta-feira (26), com a limpeza e retirada das placas de asfalto, e em seguida foi colocada a primeira camada de pavimentação. Neste sábado, as equipes da pasta colocam a última camada, finalizando a recuperação.

A recolocação dos tachões que separam os dois sentidos da via e a pintura das faixas vão ser feitos pela Emdurb a partir de segunda-feira (30), no quarteirão 8 da avenida Nações Unidas.