28 de março de 2026
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ESTRAGOS DO TEMPORAL

Recuperação da Nações Unidas em Bauru é concluída após chuvas


| Tempo de leitura: 1 min
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Cesar Oliveira/Prefeitura de Bauru
Trabalhadores concluíram a pavimentação da quadra 8 neste sábado
Trabalhadores concluíram a pavimentação da quadra 8 neste sábado

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Infraestrutura, informou que concluiu neste sábado (28) a recuperação do quarteirão 8 da avenida Nações Unidas. O trecho perdeu parte do asfalto com a chuva da última quarta-feira (25).

Os serviços começaram nesta quinta-feira (26), com a limpeza e retirada das placas de asfalto, e em seguida foi colocada a primeira camada de pavimentação. Neste sábado, as equipes da pasta colocam a última camada, finalizando a recuperação.

A recolocação dos tachões que separam os dois sentidos da via e a pintura das faixas vão ser feitos pela Emdurb a partir de segunda-feira (30), no quarteirão 8 da avenida Nações Unidas.

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