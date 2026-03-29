As mudanças implementadas pelo governo federal, no final de 2025, que flexibilizaram exigências na formação de condutores, já impactam diretamente o funcionamento dos Centros de Formação de Condutores (CFCs), conhecidas como autoescolas. De acordo com a presidente da Associação das Auto e Moto Escolas de Bauru, Suzana Aparecida Freneda, o cenário é de queda acentuada na demanda e incerteza para empresários.

Até o ano passado, o município contava com 16 CFCs. Desde a entrada em vigor das novas regras, uma unidade já fechou as portas, enquanto outras três estão em vias de encerrar as atividades. "É um número muito grande para um período de dois a três meses. São autoescolas tradicionais e com ótimas avaliações", afirma.

O impacto começou ainda antes da oficialização das mudanças. Segundo o advogado da associação, Ronaldo Moraes do Carmo, a divulgação, em setembro, da intenção do governo de reduzir em até 80% o custo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) provocou uma retração imediata no mercado.