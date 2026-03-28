Barra Bonita - Um mergulhador de 58 anos morreu durante manutenção realizada na usina hidrelétrica de Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru), no final da tarde desta sexta-feira (27). Identificado apenas como Ivan, ele seria morador de Ilha Solteira.

A vítima teria mergulhado para prestar apoio a outro mergulhador que fazia uma manutenção na estrutura, de acordo com as primeiras informações apuradas sobre o acidente. Ele chegou a ser socorrido, mas teve o óbito constatado na Santa Casa de Jaú.

Em nota, a Auren Energia, empresa responsável pela usina, lamentou o acidente e informou que a vítima trabalhava em uma empresa prestadora de serviços contratada para a realização de uma atividade de manutenção regular na Hidrelétrica de Barra Bonita.