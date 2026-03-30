A prefeita de Bauru, Suéllena Rosim (PSD), teve arquivado pelo Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo o inquérito policial que investigava supostas irregularidades em desapropriações de imóveis destinadas à área da Educação, no ano de 2021. A decisão foi tomada por unanimidade pela 10ª Câmara de Direito Criminal, no último dia 26 de março.

O procedimento apurava a aquisição, por meio de desapropriações judiciais e consensuais, de 16 imóveis que somaram cerca de R$ 34,8 milhões aos cofres públicos municipais. As suspeitas surgiram a partir de relatório de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Câmara de Bauru, em 2022, que apontou possíveis irregularidades como desvio de finalidade, ausência de licitação, falta de autorização legislativa e eventual prejuízo ao erário. Posteriormente, uma Comissão Processante (CP) foi aberta e o pedido de cassação da prefeita foi rejeitado pela maioria dos vereadores.

Ao analisar o caso, o relator, desembargador Nelson Fonseca Júnior, acolheu o entendimento da Procuradoria-Geral de Justiça e concluiu que não há elementos que indiquem a prática de crime por parte da prefeita. Segundo o acórdão, as investigações não identificaram “contornos penais” nas condutas analisadas, destacando que os procedimentos de desapropriação seguiram a legislação vigente.