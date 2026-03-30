A fase eliminatória da Superliga 25-26 vai começar. O Sesi Vôlei Bauru enfrenta o Dentil Praia Clube pelo Jogo 1 das quartas de final nesta segunda-feira (30), às 18h30. A partida será no Ginásio do Uberlândia Tênis Clube, em Uberlândia (MG), com transmissão do Sportv 2 e Volleyball World TV.
Na fase classificatória, o time bauruense foi o quinto colocado, com 40 pontos em 14 vitórias e oito derrotas. Já o time mineiro finalizou o returno na quarta colocação, com 47 pontos em 16 vitórias e seis derrotas. Com a melhor colocação na tabela, o Dentil Praia Clube terá a vantagem de mando de quadra, se necessário um jogo desempate na série.
Essa será a oitava participação do Sesi Vôlei Bauru na fase eliminatória da Superliga, desde a formação da parceria com o Sesi-SP em 2018/19. Das sete temporadas já disputadas, o time bauruense avançou à semifinal em quatro delas, enquanto o melhor resultado foi a disputa da final na temporada 24-25.
Contra o Dentil Praia Clube, já foram três encontros na fase eliminatória da Superliga, com o Sesi Vôlei Bauru conquistando a classificação em um deles, este na última temporada. A classificação sobre o time de Uberlândia começou com vitória na casa do adversário, no Jogo 1 da semifinal, por 3 sets a 1, e a série foi decidida em Bauru, com vitória bauruense por 3 a 0.
Na temporada atual, o duelo tem vantagem do lado mineiro, com o Dentil Praia Clube saindo com a vitória nos dois turnos da liga nacional.
Bruna Moraes encerrou a primeira fase da Superliga 25-26 liderando a equipe bauruense em pontos totais, com 232 pontos, seguida de Diana, com 228. Nos bloqueios, Mayany lidera com 78 pontos no fundamento, a terceira melhor marca da Superliga. Em pontos de saque, Diana é a melhor sacadora do Sesi Vôlei Bauru no torneio, somando 22 aces.
Quartas de Final
Jogo 1 - Dentil Praia Clube x Sesi Vôlei Bauru I 30/03 – 18h30 I Ginásio Uberlândia Tênis Clube, Uberlândia (MG)
Jogo 2 – Sesi Vôlei Bauru x Dentil Praia Clube I 02/04 – 18h30 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Jogo 3* - Dentil Praia Clube x Sesi Vôlei Bauru I 07/04 – 18h30 I Ginásio Uberlândia Tênis Clube, Uberlândia (MG)
*se necessário