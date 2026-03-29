Botucatu - Um homem de 43 anos foi preso em flagrante por uma equipe da Polícia Militar (PM), na noite deste sábado (28), no bairro Residencial Cedro, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), após agredir a companheira de 31 anos com um cabo de vassoura, ofendê-la, cortar o seu cabelo e a ameaçar com uma faca. Ele tentou fugir pulando telhados vizinhos e chegou a resistir à prisão, mas acabou contido.

De acordo com o registro policial, a vítima conseguiu fugir após as agressões e foi acolhida em um salão de festas por populares, que acionaram a PM. Quando a equipe chegou e tentou deter o agressor na residência do casal, ele escapou pelos fundos, acessou telhados de imóveis vizinhos, saltou de uma altura de cerca de seis metros e acabou detido quando tentava pular um muro.

Ainda conforme o BO, o homem resistiu à prisão e tentou empurrar os policiais, sendo necessário o uso de força progressiva para contê-lo. O suspeito e a vítima passaram por atendimento médico e, posteriormente, foram levados ao plantão policial, onde ele foi autuado por lesão corporal no âmbito de violência doméstica, injúria, ameaça e resistência e ficou à disposição da Justiça.