Nesta semana, 67 reeducandos dos três Centros de Progressão Penitenciária (CPP) de Bauru não retornaram da última saída temporária de 2025. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), 2.995 presos do regime semiaberto da cidade receberam o benefício concedido no dia 17 de março, com retorno programado para a última segunda-feira (23).
De acordo com a SAP, o Poder Judiciário é responsável pelas concessões, com base na Lei de Execução Penal. No Estado de São Paulo, a saída temporária ocorre em quatro períodos regulamentados ao longo do ano: março, junho, setembro e dezembro.
Para ter direito, o detento precisa ter cumprido pelo menos 1/6 da pena, caso seja réu primário, e 1/4 da pena, se for reincidente. Também é necessário apresentar bom comportamento.
Os 67 presos que não retornaram aos respectivos presídios já constam no sistema policial como foragidos. Eles saem automaticamente do regime semiaberto, ou seja, quando recapturados, voltarão ao regime fechado.