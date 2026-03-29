Botucatu - Um jovem de 26 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na tarde deste domingo (29), em uma casa no Jardim São Vicente, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), suspeito de armazenar grande quantidade de vídeos e fotos com pornografia infantil em dispositivos eletrônicos. Nas diligências, além de dois computadores, dois celulares foram apreendidos para perícia.

De acordo com o registro policial, equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) cumpriram mandado de busca no endereço, acompanhadas do delegado de plantão e do delegado seccional Loureço Talamonte Netto, e constataram durante verificação preliminar a existência de "vasto conteúdo de pornografia infantil", incluindo arquivos digitais contendo cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes.

"Apurou-se, ainda, que parte do referido material foi obtida por meio do aplicativo Telegram, o que indica não apenas o armazenamento, mas também a possível inserção do investigado em ambientes virtuais destinados à obtenção e eventual compartilhamento de conteúdo ilícito dessa natureza", cita o registro policial.