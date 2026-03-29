Botucatu - Um jovem de 26 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na tarde deste domingo (29), em uma casa no Jardim São Vicente, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), suspeito de armazenar grande quantidade de vídeos e fotos com pornografia infantil em dispositivos eletrônicos. Nas diligências, além de dois computadores, dois celulares foram apreendidos para perícia.
De acordo com o registro policial, equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) cumpriram mandado de busca no endereço, acompanhadas do delegado de plantão e do delegado seccional Loureço Talamonte Netto, e constataram durante verificação preliminar a existência de "vasto conteúdo de pornografia infantil", incluindo arquivos digitais contendo cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes.
"Apurou-se, ainda, que parte do referido material foi obtida por meio do aplicativo Telegram, o que indica não apenas o armazenamento, mas também a possível inserção do investigado em ambientes virtuais destinados à obtenção e eventual compartilhamento de conteúdo ilícito dessa natureza", cita o registro policial.
"A conduta apurada revela elevada gravidade concreta, uma vez que o armazenamento de pornografia infantil integra cadeia criminosa que perpetua a exploração sexual de crianças e adolescentes, evidenciando acentuada reprovabilidade social e necessidade de resposta estatal imediata. Ademais, elementos colhidos indicam a existência de reiteração delitiva, diante do volume e da natureza do material armazenado, circunstância que evidencia risco concreto de continuidade criminosa, especialmente considerando a facilidade de acesso a meios digitais", complementa.
O investigado foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 241-B da Lei n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), considerado hediondo, e permaneceu à disposição da Justiça, aguardando apresentação na audiência de custódia. O delegado representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e as investigações terão sequência visando à identificação de outros eventuais envolvidos no crime.