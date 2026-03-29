Lins - Um homem de 65 anos, morador de Garça, caiu no rio Dourado, na noite deste sábado (28), em Lins (102 quilômetros de Bauru), após uma colisão entre embarcações. O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas pelo pescador no início da manhã deste domingo (29) mas, até publicação desta reportagem, ele não havia sido localizado.

De acordo com o registro policial, o homem estava em um barco com outras pessoas quando o acidente ocorreu. O Corpo de Bombeiros foi acionado mas, por conta da baixa visibilidade à noite, os trabalhos só foram iniciados pela manhã.

Mergulhadores da corporação passaram o dia fazendo buscas no rio, mas o pescador não foi encontrado. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Lins e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.