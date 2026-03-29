Lins - Um pescador de 56 anos morreu, na noite deste sábado (28), após ser atropelado por uma moto na rodovia David Eid (SP-381), que liga Lins (102 quilômetros de Bauru) a Sabino, na altura do quilômetro 16 mais 850 metros, sobre a ponte do rio Dourado. Teste do etilômetro (bafômetro) revelou que o condutor do veículo, de 32 anos, estava dirigindo sob efeito de bebida alcoólica e ele foi preso em flagrante. Com lesões graves, permaneceu internado sob escolta policial.

Segundo o registro policial, o acidente ocorreu por volta das 21h40, no sentido Lins-Sabino, e a vítima foi atingida pela moto - uma Honda CG Titan 150 - quando caminhava às margens da rodovia. Quando equipe da Polícia Militar Rodoviária chegou ao local, deparou-se com o pescador já sem vida. O corpo foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exame necroscópico.

Já o motociclista foi levado em estado grave pelo Corpo de Bombeiros até a Santa Casa de Lins. Ele aceitou fazer o teste do bafômetro, que indicou a presença de 0,46 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. Diante da constatação da embriaguez, foi autuado em flagrante e ficou internado sob escolta para a posterior apresentação na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Lins.