29 de março de 2026
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ENTRE LINS E SABINO

Pescador morre atropelado por moto em ponte de rodovia na região

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Google/Reprodução
Assim que tiver alta, motociclista será apresentado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Lins
Assim que tiver alta, motociclista será apresentado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Lins

Lins - Um pescador de 56 anos morreu, na noite deste sábado (28), após ser atropelado por uma moto na rodovia David Eid (SP-381), que liga Lins (102 quilômetros de Bauru) a Sabino, na altura do quilômetro 16 mais 850 metros, sobre a ponte do rio Dourado. Teste do etilômetro (bafômetro) revelou que o condutor do veículo, de 32 anos, estava dirigindo sob efeito de bebida alcoólica e ele foi preso em flagrante. Com lesões graves, permaneceu internado sob escolta policial.

Segundo o registro policial, o acidente ocorreu por volta das 21h40, no sentido Lins-Sabino, e a vítima foi atingida pela moto - uma Honda CG Titan 150 - quando caminhava às margens da rodovia. Quando equipe da Polícia Militar Rodoviária chegou ao local, deparou-se com o pescador já sem vida. O corpo foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exame necroscópico.

Já o motociclista foi levado em estado grave pelo Corpo de Bombeiros até a Santa Casa de Lins. Ele aceitou fazer o teste do bafômetro, que indicou a presença de 0,46 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. Diante da constatação da embriaguez, foi autuado em flagrante e ficou internado sob escolta para a posterior apresentação na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Lins.

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