A 2ª edição da Corrida ‘Mulheres em Movimento’, neste domingo (29), na região do Boulevard Shopping, encerrou as atividades do Mês da Mulher em Bauru. O evento contou com muita prática esportiva, serviços, lazer e diversão, com realização da Prefeitura de Bauru e do Boulevard Shopping, e o apoio da Ekkos Eventos Esportivos e das empresas Paschoalotto, Academia Force One, Cartão de Todos, Amor Saúde, Me.linda e Centauro.

As mulheres que se inscreveram, de forma gratuita, receberam kit de corrida, e diversas ações para o público foram realizadas durante e após a corrida, como tranças, design de sobrancelhas, doação de mudas, troca de livros e apresentações culturais. Também ocorreram sorteios de brindes das empresas apoiadoras.

A prefeita Suéllen Rosim esteve presente no evento. Durante o mês de março, o 'Mulheres em Movimento' promoveu diversas atividades voltadas para o empreendedorismo, geração de renda, autocuidado, saúde, prática esportiva , combate a violência com a mulher e exposições culturais, no Pit Stop ‘Mulheres em Movimento’ no Boulevard Shopping.