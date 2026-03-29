Dontrell Brite segue escrevendo capítulos especiais em sua carreira. Neste sábado (28), o armador do Bauru Basket foi eleito o MVP do Jogo das Estrelas do NBB Caixa 2026, realizado no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Ele foi o grande destaque do "Time Mundo", do capitão Shamell, na final contra o "Time Jovens", liderado por Wini Silva.
O camisa 3 do Dragão apareceu justamente quando o jogo exigiu protagonismo, ainda mais diante do contexto: a equipe dos estrangeiros entrou em quadra obstinada a vencer por Shamell, que irá se aposentar ao final da temporada.
“Estou indo muito bem nesse momento da minha carreira. O trabalho que eu venho fazendo nessas últimas temporadas estou mostrando agora, no momento certo. Em termos de Jogo das Estrelas, queríamos ganhar esse jogo para o Shamell. É a última temporada dele, então queríamos mandá-lo embora com o título", afirmou Brite.
A conquista ainda encerrou um jejum de nove anos sem títulos do Time Mundo na grande festa nacional da modalidade.
Duplo MVP
A eleição como jogador mais valioso do Jogo das Estrelas coroa a fase histórica que o norte-americano do Dragão atravessa. Atual melhor jogador do NBB Caixa, Brite vive outra temporada consistente, já que é o líder de pontos e bolas recuperadas, além de ter melhorado sua média em assistências.
Na rodada antes da pausa para o evento, o camisa 3 também havia ultrapassado Rafael Hettsheimeir para se tornar o terceiro maior pontuador da história do Bauru Basket no NBB Caixa.