Pederneiras - Um homem de 53 anos, morador de Rancharia, morreu em uma colisão traseira ocorrida no final da noite desta quinta-feira (26) na altura do quilômetro 222 mais 500 metros da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru).
Segundo o registro policial, M.E.T. (apenas as iniciais foram divulgadas) conduzia uma picape Fiat Strada Freedom, com placas de Presidente Bernardes, no sentido Pederneiras-Bauru, quando, por volta das 21h, por razões a serem apuradas, próximo a um viaduto, atingiu a traseira de um caminhão.
A vítima ficou presa nas ferragens e, apesar das tentativas de reanimação, não resistiu. O caminhão envolvido no acidente não foi identificado. A Polícia Científica fez a perícia e o corpo de M.E.T. foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Bauru. As circunstâncias do acidente serão investigadas.