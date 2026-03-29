Com as temperaturas cada vez mais elevadas em diversas regiões do país, o ar-condicionado deixou de ser apenas um item de conforto para se tornar um aliado importante também para quem tem pets em casa.

No entanto, o uso inadequado do aparelho pode provocar desconfortos como ressecamento das vias respiratórias, da pele e dos olhos dos animais. Em ondas de calor, o objetivo deve ser resfriar com segurança, sem "gelar" o ambiente.

Segundo Romenig Magalhães, supervisor de P&D da Gree Electric Appliances, maior fabricante de ar-condicionado do mundo, o equipamento pode ser utilizado com segurança em ambientes com cães e gatos, desde que alguns cuidados sejam observados.