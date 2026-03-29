Com as temperaturas cada vez mais elevadas em diversas regiões do país, o ar-condicionado deixou de ser apenas um item de conforto para se tornar um aliado importante também para quem tem pets em casa.
No entanto, o uso inadequado do aparelho pode provocar desconfortos como ressecamento das vias respiratórias, da pele e dos olhos dos animais. Em ondas de calor, o objetivo deve ser resfriar com segurança, sem "gelar" o ambiente.
Segundo Romenig Magalhães, supervisor de P&D da Gree Electric Appliances, maior fabricante de ar-condicionado do mundo, o equipamento pode ser utilizado com segurança em ambientes com cães e gatos, desde que alguns cuidados sejam observados.
"O ar-condicionado não faz mal aos pets por si só. O problema está no excesso de frio, no fluxo direto de ar sobre o animal e na falta de controle da umidade do ambiente", explica o especialista. "Com ajustes simples, é possível manter conforto térmico e minimizar o ressecamento."
"O ar-condicionado pode ser um aliado importante no bem-estar dos pets, especialmente em dias muito quentes. O uso equilibrado e consciente garante conforto térmico sem comprometer a saúde dos animais. O segredo é regular temperatura, direcionamento do ar e rotina de manutenção", conclui Magalhães.
BOAS PRÁTICAS
• Manter a temperatura entre 22°C e 24°C
• Evitar vento direto sobre o animal
• Garantir que o pet tenha opção de se deslocar para áreas menos climatizadas
• Realizar manutenção periódica e limpeza de filtros
• Manter sempre água fresca disponível
• Observar sinais de desconforto (tremores, apatia, tosse, olhos irritados) e buscar orientação veterinária se persistirem
UMIDADE
O ar-condicionado naturalmente reduz a umidade do ambiente durante o funcionamento. Em excesso, isso pode favorecer o ressecamento do focinho, da pele e das mucosas dos animais.
Por isso, é importante manter o equipamento com manutenção em dia, filtros limpos e, quando necessário, avaliar o uso combinado com ventilação natural em momentos estratégicos do dia e umidificação do ambiente. "Abrir janelas nos horários mais amenos e usar um umidificador pode ajudar, principalmente em períodos de ar mais ceco", orienta Magalhães.
A qualidade do ar também impacta diretamente o bem-estar dos pets. Filtros limpos ajudam a reduzir poeira, pelos em suspensão e partículas que podem desencadear alergias. "A limpeza periódica é uma medida de saúde para pessoas e animais", reforça o especialista da Gree.
AR DIRETO
Outro ponto importante é o direcionamento do ar. O fluxo contínuo diretamente sobre o pet pode causar ressecamento das vias respiratórias e da pele, além de desconforto muscular. Modelos que permitem ajuste das aletas e controle do fluxo ajudam a distribuir o ar de maneira mais uniforme no ambiente. "O ideal é que o ar seja difundido pelo espaço, sem incidir diretamente sobre o local onde o animal costuma permanecer", explica o especialista.
TEMPERATURA
Diferentemente dos humanos, cães e gatos possuem mecanismos próprios de regulação térmica. Os cães, por exemplo, dissipam calor principalmente pela respiração ofegante, enquanto os gatos tendem a buscar superfícies mais frescas para se acomodar.
Ambientes muito frios podem gerar desconforto, letargia e, em casos mais extremos, agravar quadros respiratórios, especialmente em filhotes, animais idosos ou de pequeno porte.
"A recomendação é manter a temperatura entre 23 °C e 25 °C, evitando extremos. O objetivo é proporcionar conforto térmico, não transformar o ambiente em um espaço excessivamente frio", orienta Magalhães. "Se o pet treme, se encolhe ou evita o cômodo, pode ser um sinal de que a climatização está exagerada."