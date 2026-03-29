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TRÊS DIAS DEPOIS

Biz furtada em Pederneiras é recuperada pelo Baep em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Biz recuperada já foi devolvida ao dono
Biz recuperada já foi devolvida ao dono

Uma Honda Biz 125 preta, que havia sido furtada em Pederneiras (a 26 quilômetros de Bauru) na quarta-feira (25), foi recuperada pelo 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) neste sábado (28), três dias depois, com um receptador conduzindo ela em Bauru.

Segundo a corporação, a placa da motoneta foi identificada por uma câmera da Polícia Militar na avenida Rodrigues Alves, o que fez com que uma equipe fosse direcionada até as imediações do local. A abordagem ocorreu na rua Condé Francisco Matarazzo, na Vila Antártica.

De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz de 24 anos declarou ter adquirido a Biz de um desconhecido por meio da plataforma de comércio eletrônico marketplace, vinculada à rede social Facebook, afirmando que a negociação consistiu na permuta por um veículo Volkswagen Golf, em estado de inoperância, não tendo, contudo, apresentado esclarecimentos acerca das circunstâncias da transação.

O suspeito de receptação foi levado até o Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça. A Biz já foi entregue ao proprietário.

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