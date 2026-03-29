Uma Honda Biz 125 preta, que havia sido furtada em Pederneiras (a 26 quilômetros de Bauru) na quarta-feira (25), foi recuperada pelo 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) neste sábado (28), três dias depois, com um receptador conduzindo ela em Bauru.

Segundo a corporação, a placa da motoneta foi identificada por uma câmera da Polícia Militar na avenida Rodrigues Alves, o que fez com que uma equipe fosse direcionada até as imediações do local. A abordagem ocorreu na rua Condé Francisco Matarazzo, na Vila Antártica.

De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz de 24 anos declarou ter adquirido a Biz de um desconhecido por meio da plataforma de comércio eletrônico marketplace, vinculada à rede social Facebook, afirmando que a negociação consistiu na permuta por um veículo Volkswagen Golf, em estado de inoperância, não tendo, contudo, apresentado esclarecimentos acerca das circunstâncias da transação.