A Paraíba oferece um turismo diverso que combina praias paradisíacas com falésias no litoral (Conde, João Pessoa, Cabedelo) e paisagens rústicas no interior, como o Lajedo de Pai Mateus (Cabaceiras). Destacam-se o pôr do sol na Praia do Jacaré, a culinária com Rubacão e o centro histórico de João Pessoa, cidade brasileira que vê o sol nascer muito antes de todo mundo.

O forte sol do litoral garante que as praias de João Pessoa fiquem cheias o ano todo. Além disso, a arquitetura em estilo arte nouveau e tons luminosos revelam a tradição criativa da cidade.

A arte está no centro da vida diária da cidade, com estúdios locais que produzem obras artesanais de todos os tipos, de artigos em cerâmica a crochê.