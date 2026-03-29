A Paraíba oferece um turismo diverso que combina praias paradisíacas com falésias no litoral (Conde, João Pessoa, Cabedelo) e paisagens rústicas no interior, como o Lajedo de Pai Mateus (Cabaceiras). Destacam-se o pôr do sol na Praia do Jacaré, a culinária com Rubacão e o centro histórico de João Pessoa, cidade brasileira que vê o sol nascer muito antes de todo mundo.
O forte sol do litoral garante que as praias de João Pessoa fiquem cheias o ano todo. Além disso, a arquitetura em estilo arte nouveau e tons luminosos revelam a tradição criativa da cidade.
A arte está no centro da vida diária da cidade, com estúdios locais que produzem obras artesanais de todos os tipos, de artigos em cerâmica a crochê.
ATRAÇÕES
Litoral Sul (Conde): Considerado um dos mais belos do Brasil, com praias como Coqueirinho, Tambaba (conhecida pelo naturismo) e Tabatinga, emolduradas por falésias coloridas.
João Pessoa: A capital oferece tranquilidade, com praias como Tambaú, Cabo Branco e Bessa, além de piscinas naturais como Picãozinho e Seixas.
Cabedelo/Jacaré: Famosa pelo pôr do sol ao som do Bolero de Ravel na Praia do Jacaré.
"Roliúde Nordestina" (Cabaceiras): Onde foi filmado "O Auto da Compadecida", oferecendo turismo cinematográfico e o cênico Lajedo de Pai Mateus.
Pedra da Boca (Araruna): Parque estadual ideal para ecoturismo e aventura.
Brejo Paraibano (Areia): Turismo de engenhos, arte e história.
DESFRUTE
Melhor época: De setembro a março, para garantir sol.
Gastronomia: Prove o Rubacão, carne de sol e frutos do mar.
Hospedagem: Tambaú, Cabo Branco e Manaíra são os melhores bairros em João Pessoa.
Cultura: Visite o Artesanato Paraibano e o Mercado de Artesanato Paraibano (MAP).
O litoral paraibano é repleto de praias de beleza única. A Praia de Coqueirinho, por exemplo, é conhecida por suas falésias coloridas e águas calmas, tornando-se ideal para famílias.
Outra joia é a Praia de Tambaba, famosa por ser a primeira praia oficial de naturismo no Brasil e por suas águas cristalinas.
Para quem prefere algo diferente, a Ilha de Areia Vermelha, que surge durante a maré baixa, oferece piscinas naturais de águas mornas e uma experiência única de contato com a vida marinha.
Além disso, a capital, João Pessoa, possui praias urbanas de destaque, como Tambaú e Cabo Branco, que combinam beleza natural e boa infraestrutura, com quiosques e atividades para toda a família.
A Praia do Jacaré, em Cabedelo, é um ponto especial para apreciar o pôr do sol ao som do Bolero de Ravel, uma tradição local que atrai turistas de todas as partes.
João Pessoa é uma das cidades mais antigas do Brasil, com um centro histórico que inclui igrejas seculares e construções coloniais.
A Igreja de São Francisco e o Casarão dos Azulejos são alguns dos marcos históricos que contam a história local.
Além disso, cidades como Areia e Bananeiras oferecem um mergulho na cultura paraibana com seus casarões preservados, museus e tradições que datam do século XIX.
Campina Grande, por sua vez, é conhecida por sediar o maior São João do mundo. Durante o mês de junho, a cidade se transforma em um grande arraial, com quadrilhas, comidas típicas e apresentações musicais, mantendo vivas as tradições nordestinas.
AVENTURA E ECOTURISMO
Para os amantes da natureza e de esportes ao ar livre, a Paraíba oferece opções incríveis. Araruna, com o Parque Estadual Pedra da Boca, é um destino popular para atividades como rapel e escalada.
As formações rochosas únicas tornam o local ideal para quem busca adrenalina e paisagens exuberantes. Na região do Conde, as trilhas e mirantes proporcionam vistas espetaculares do litoral e da vegetação nativa.
Além disso, passeios de buggy pelo litoral sul de João Pessoa são uma maneira emocionante de explorar as praias e falésias. O roteiro inclui paradas em locais como Tabatinga e Tambaba, garantindo contato direto com a natureza exuberante da região.
A culinária paraibana é um atrativo à parte, com pratos típicos como carne de sol, cuscuz e baião de dois.
A cidade de Campina Grande também é conhecida pela gastronomia junina, com delícias como pamonha, canjica e bolo de milho durante o São João.
Em João Pessoa, restaurantes à beira-mar oferecem pratos à base de frutos do mar frescos, que combinam perfeitamente com a atmosfera praiana.
Outro destaque é a produção local de artesanato, onde é possível encontrar artigos de renda e cerâmica que refletem a tradição cultural do estado, além de serem ótimas lembranças para levar para casa.
PATRIMÔNIOS NATURAIS
A Paraíba é um destino que abriga belezas naturais impressionantes, como o Lajedo de Pai Mateus, em Cabaceiras, uma formação rochosa famosa por suas grandes pedras arredondadas e cenários que já foram usados em diversas produções cinematográficas. Esse local é ideal para trilhas e passeios fotográficos, oferecendo uma conexão direta com a natureza e a história local.
A Baía da Traição, com praias tranquilas e uma forte influência indígena, proporciona uma imersão cultural e paisagens deslumbrantes que encantam os visitantes.
Com sol praticamente o ano todo, a Paraíba é um ótimo destino para quem gosta de calor e atividades ao ar livre.
A Ponta do Seixas, o ponto mais oriental das Américas, oferece um visual impressionante do mar e do encontro do sol com o oceano. As águas mornas e os ventos constantes são perfeitos para esportes aquáticos, como kitesurfe e stand-up paddle.
A vegetação preservada ao longo do litoral e nas serras complementa o cenário, tornando a região ideal para o ecoturismo e o contato direto com a natureza.
Além do São João de Campina Grande, a Paraíba é marcada por outras festividades culturais que mostram o espírito alegre do povo nordestino. As festas de São Pedro e os carnavais fora de época são eventos que reúnem música, dança e tradição. Esses momentos festivos são uma excelente oportunidade para conhecer mais sobre a cultura local e se envolver com as celebrações típicas.