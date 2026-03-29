A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, realiza a 23ª Feira do Livro de Bauru e 13 a 17 de abril, e neste ano a novidade é o 'Canta Kids', um festival infantil de canto voltado para estudantes. Podem participar alunos das escolas públicas municipais e estaduais e de escolas particulares. A proposta é revelar talentos e incentivar a expressão artística das crianças por meio da música.
O festival funcionará como uma mostra musical inspirada em programas de talentos, na qual os participantes terão a oportunidade de se apresentar no palco do Teatro Municipal 'Celina Lourdes Alves Neves'.
As inscrições, que seriam encerradas no dia 31 de março, foram prorrogadas até o dia 8 de abril, e devem ser feitas pelos pais ou responsáveis no formulário online, em https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFU6e1zDB0ToZ8bvbzJw4YNrQRNHqKhrokKLZY6dGAr2J6aQ/viewform?usp=sharing&ouid=107679985228562177248
Podem participar crianças matriculadas nas escolas municipais, estaduais e particulares, com apresentações solo ou em dupla. Ao todo, serão selecionadas 15 apresentações.
O evento acontecerá no dia 16 de abril, às 19h, no Teatro Municipal. As performances serão avaliadas por uma banca formada por professores da Coordenadoria de Políticas Públicas de Ensino às Artes - antiga Divisão de Ensino às Artes (DEA) da Secretaria de Cultura.
Serão premiados o primeiro, segundo e terceiro lugares, e todos os participantes receberão certificado de participação e honra ao mérito.
Além de valorizar o talento das crianças, o 'Canta Kids' busca aproximar os estudantes das atividades culturais do município e fortalecer o papel da música e das artes no desenvolvimento educacional.