A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, realiza a 23ª Feira do Livro de Bauru e 13 a 17 de abril, e neste ano a novidade é o 'Canta Kids', um festival infantil de canto voltado para estudantes. Podem participar alunos das escolas públicas municipais e estaduais e de escolas particulares. A proposta é revelar talentos e incentivar a expressão artística das crianças por meio da música.

O festival funcionará como uma mostra musical inspirada em programas de talentos, na qual os participantes terão a oportunidade de se apresentar no palco do Teatro Municipal 'Celina Lourdes Alves Neves'.

As inscrições, que seriam encerradas no dia 31 de março, foram prorrogadas até o dia 8 de abril, e devem ser feitas pelos pais ou responsáveis no formulário online, em https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFU6e1zDB0ToZ8bvbzJw4YNrQRNHqKhrokKLZY6dGAr2J6aQ/viewform?usp=sharing&ouid=107679985228562177248