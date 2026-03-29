O programa "Rancho Cultural" retorna à programação cultural de Bauru a partir do dia 5 de abril de 2026, com exibição sempre aos domingos, às 7h, no YouTube da rádio Top FM (101.3) e da produtora audiovisual Polívideo, que atua há mais de 40 anos no setor. A nova fase do projeto é conduzida pelo jornalista e produtor Xiko Coffani.
Criado originalmente em 2011 para a TV Prevê, o programa foi idealizado por Lázaro Carneiro, ex-membro da Academia Bauruense de Letras (ABL), ao lado de Cláudio Dangió. Na época, foram produzidos 22 episódios com quadros variados, incluindo conteúdos voltados ao Cerrado e personagens como "Zé do Cerrado", que unia humor e conscientização ambiental, conta o jornalista.
Na retomada, o formato ganha nova proposta: uma hora de entrevistas com nomes representativos do sertanejo raiz, intercaladas com apresentações musicais. "A ideia é promover um bate-papo leve, descontraído e alegre, valorizando a cultura caipira e suas histórias", destaca Coffani.
Até o momento, 11 programas já foram gravados com artistas de Bauru e região, entre eles Ellen Almeida, Guto e Cristiano, Erik Breslau, Manu Saggioro, Mirassol e Carreirense, dupla que também participou da primeira fase do projeto anos atrás. O Rancho Cultural segue aberto à participação de músicos locais interessados, que podem entrar em contato com a rádio ou com a produtora.
Voltado especialmente ao público apreciador do sertanejo tradicional e da cultura do campo, o programa aposta em um horário simbólico. "O sertanejo acorda cedo", afirma Coffani, ao justificar a exibição matinal. "A proposta é começar o domingo de forma tranquila, acompanhando o programa pelo celular. Para mim, é muito gratificante retomar esse projeto", conclui.