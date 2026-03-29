O programa "Rancho Cultural" retorna à programação cultural de Bauru a partir do dia 5 de abril de 2026, com exibição sempre aos domingos, às 7h, no YouTube da rádio Top FM (101.3) e da produtora audiovisual Polívideo, que atua há mais de 40 anos no setor. A nova fase do projeto é conduzida pelo jornalista e produtor Xiko Coffani.

Criado originalmente em 2011 para a TV Prevê, o programa foi idealizado por Lázaro Carneiro, ex-membro da Academia Bauruense de Letras (ABL), ao lado de Cláudio Dangió. Na época, foram produzidos 22 episódios com quadros variados, incluindo conteúdos voltados ao Cerrado e personagens como "Zé do Cerrado", que unia humor e conscientização ambiental, conta o jornalista.

Na retomada, o formato ganha nova proposta: uma hora de entrevistas com nomes representativos do sertanejo raiz, intercaladas com apresentações musicais. "A ideia é promover um bate-papo leve, descontraído e alegre, valorizando a cultura caipira e suas histórias", destaca Coffani.