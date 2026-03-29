A declaração do Imposto de Renda de 2026 tem mudanças com relação ao pagamento das restituições, alertas para a malha fina e campo próprio para quem apostou em bets. Veja as principais novidades anunciadas pela Receita Federal da declaração, que começou na última segunda-feira (23), mesmo dia em que a Receita liberou a pré-preenchida e vai até as 23h59 do 29 de maio.

A Receita criou campos específicos na declaração para o contribuinte declarar o que ganhou com bets. A lei 14.790 criou obrigatoriedade para pessoas que, durante o ano, ganharam mais do que R$ 28.467,20 com todas as bets em que apostou em 2025. A declaração deste ano traz campos novos para declarar o rendimento bem como outro campo para informar o saldo.

A Receita tem um formulário próprio onde o apostador detalha os ganhos que teve em cada uma das bets. Se ultrapassar o limite anual, há imposto a pagar, que é calculado nesse formulário. A alíquota é de 15%. Para comprovar os resultados, o apostador deve utilizar o ComprovaBet, documento que as plataformas devem fornecer com o resumo dos resultados do ano anterior.