Há momentos em que numa sociedade desorientada a verdade se torna ré. O mundo não é um território entregue ao caos, nem uma superfície vazia sobre a qual cada geração escreve ao sabor de seus desejos a definição do que seja o real. A fé cristã sempre confessou que a existência repousa sobre um fundamento anterior a nós, mais alto que nossas vontades e mais sólido que nossas emoções: o Deus Criador, sábio, racional e soberano, que ordenou todas as coisas segundo sua vontade e imprimiu na criação uma inteligibilidade que pode ser percebida. É por isso que, para a visão bíblica, a verdade não nasce da invenção humana, mas da recepção daquilo que Deus estabeleceu. As Escrituras revelam esse Deus com clareza, e a própria Criação, em sua estrutura, em seus limites e em sua coerência, testemunha silenciosamente a ordem que Ele fixou desde o princípio.

É nesse horizonte que o debate contemporâneo sobre sexo, corpo e identidade precisa ser enfrentado. Quando a sociedade passa a tratar como ofensiva a simples afirmação de que a realidade biológica possui estabilidade, o problema já não está apenas no campo jurídico ou cultural, mas no coração da própria civilização. Nesse cenário comumente têm chegado à Justiça brasileira demandas que procuram impor à sociedade visões abstratas, divorciadas da realidade, transformando fatos elementares da natureza humana em supostas ofensas puníveis pelo Estado.

Do ponto de vista cristão esse debate possui densidade ainda maior, porque a diferença sexual não é um acidente da matéria, mas parte da bondade da criação. Em Gênesis, homem e mulher não são apresentados como construções moldadas pela cultura ou pela imaginação humana, mas como expressão da vontade sábia e soberana do Criador. Reconhecer isso não significa, evidentemente, desprezar a dor real de pessoas que atravessam conflitos profundos em sua experiência pessoal. Significa antes, lembrar que a compaixão ao próximo jamais pode ser edificada à custa da verdade. O amor que se afasta da realidade pode até parecer bondoso por um instante, mas ao fim torna-se incapaz de servir autenticamente ao próximo. Por isso, afirmar que o corpo tem significado, que a biologia integra a ordem da criação e que o ser humano não recebeu autoridade para reinventar a própria natureza não é falta de amor, mas fidelidade ao mundo como Deus o estabeleceu e, ao mesmo tempo, reconhecimento daquilo que se impõe com clareza também no campo científico.