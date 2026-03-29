Há momentos em que numa sociedade desorientada a verdade se torna ré. O mundo não é um território entregue ao caos, nem uma superfície vazia sobre a qual cada geração escreve ao sabor de seus desejos a definição do que seja o real. A fé cristã sempre confessou que a existência repousa sobre um fundamento anterior a nós, mais alto que nossas vontades e mais sólido que nossas emoções: o Deus Criador, sábio, racional e soberano, que ordenou todas as coisas segundo sua vontade e imprimiu na criação uma inteligibilidade que pode ser percebida. É por isso que, para a visão bíblica, a verdade não nasce da invenção humana, mas da recepção daquilo que Deus estabeleceu. As Escrituras revelam esse Deus com clareza, e a própria Criação, em sua estrutura, em seus limites e em sua coerência, testemunha silenciosamente a ordem que Ele fixou desde o princípio.
É nesse horizonte que o debate contemporâneo sobre sexo, corpo e identidade precisa ser enfrentado. Quando a sociedade passa a tratar como ofensiva a simples afirmação de que a realidade biológica possui estabilidade, o problema já não está apenas no campo jurídico ou cultural, mas no coração da própria civilização. Nesse cenário comumente têm chegado à Justiça brasileira demandas que procuram impor à sociedade visões abstratas, divorciadas da realidade, transformando fatos elementares da natureza humana em supostas ofensas puníveis pelo Estado.
Do ponto de vista cristão esse debate possui densidade ainda maior, porque a diferença sexual não é um acidente da matéria, mas parte da bondade da criação. Em Gênesis, homem e mulher não são apresentados como construções moldadas pela cultura ou pela imaginação humana, mas como expressão da vontade sábia e soberana do Criador. Reconhecer isso não significa, evidentemente, desprezar a dor real de pessoas que atravessam conflitos profundos em sua experiência pessoal. Significa antes, lembrar que a compaixão ao próximo jamais pode ser edificada à custa da verdade. O amor que se afasta da realidade pode até parecer bondoso por um instante, mas ao fim torna-se incapaz de servir autenticamente ao próximo. Por isso, afirmar que o corpo tem significado, que a biologia integra a ordem da criação e que o ser humano não recebeu autoridade para reinventar a própria natureza não é falta de amor, mas fidelidade ao mundo como Deus o estabeleceu e, ao mesmo tempo, reconhecimento daquilo que se impõe com clareza também no campo científico.
Além do mais, é preciso lembrar que à luz da teologia bíblica e também da Constituição brasileira, o Estado está submetido a limites claros. Sua missão é proteger a justiça, conter a violência e resguardar a paz social, e não ocupar o lugar da consciência humana nem blindar determinadas ideias contra qualquer exame crítico. Quando o poder público perde a capacidade de distinguir entre agressão real e divergência argumentativa, a democracia começa a adoecer em sua própria estrutura. Nesse ponto o direito deixa de servir como garantia da convivência civil e passa a funcionar como instrumento de intimidação. Como bem observou Carlos Ayres Britto, "não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de expressão e de imprensa" (voto na ADPF 130/DF, STF, j. 30.4.2009, citando a Declaração de Chapultepec, Princípio 1). Por isso, uma ordem jurídica saudável pune abusos reais, mas não criminaliza o simples dissenso.
Romanos 1 permanece profundamente atual porque revela a tendência humana de sufocar a verdade por meio da injustiça. Nem sempre isso ocorre pela negação direta dos fatos; muitas vezes acontece quando se cria um ambiente em que a verdade se torna socialmente proibida. O grande drama do nosso tempo está justamente nisso: não apenas no erro sobre a natureza humana, mas em punir quem se recusa a chamar de luz aquilo que Deus não chamou. Nesse cenário a Igreja deve falar com coragem serena, sem agressividade ou medo, lembrando que sua missão não é ferir pessoas, mas testemunhar a verdade com fidelidade.
Uma sociedade saudável não será construída pelo silenciamento das vozes dissidentes, mas pela disposição de submeter ideias, desejos e projetos ao crivo da realidade. O cristão sabe que a verdade não depende de maiorias, tribunais ou modas culturais para continuar sendo verdade. Ela pode ser contestada, ridicularizada ou momentaneamente abafada, mas não pode ser anulada. Por isso, defender a liberdade de expressão nesse campo não é apenas uma pauta política; é em última análise, defender o direito de reconhecer publicamente que Deus não se contradiz em suas obras. E quando a criação ainda fala com clareza, mesmo em meio à confusão de uma época, calar-se diante dela deixa de ser prudência e passa a ser infidelidade.