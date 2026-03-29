Abrimos a Semana Santa, outrora chamada de Semana Maior, contemplando o coração da nossa fé: o mistério pascal. O Domingo de Ramos da Paixão do Senhor nos introduz nesse caminho com uma celebração que possui dois momentos profundamente unidos: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e a proclamação de sua Paixão. Entre os ramos e a cruz, somos convidados a compreender quem é, de fato, o nosso Rei.

A primeira leitura, do profeta Isaías (Is 50,4-7), apresenta a figura do Servo Sofredor. Ele é aquele que escuta a Deus como discípulo e recebe a missão de consolar os abatidos. Mesmo diante da violência - "ofereci as costas para me baterem" - ele não recua, pois confia plenamente no Senhor, seu Auxiliador. Este Servo não responde com revolta, mas com fidelidade. Aqui encontramos um retrato profético de Cristo: obediente, manso e firme, que enfrenta o sofrimento sem perder a confiança em Deus.

Na segunda leitura (Fl 2,6-11), São Paulo nos oferece um dos mais belos hinos cristológicos. Jesus, sendo Deus, não se apega à sua condição divina, mas se esvazia, assume a condição humana e se humilha até a morte de cruz. Esse caminho de descida, de humildade radical, é justamente o caminho da exaltação: Deus o eleva acima de tudo. Assim, a lógica de Deus contrasta com a lógica do mundo. A glória passa pela entrega, a vitória passa pela cruz.