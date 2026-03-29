O Distrito de Potunduva, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), se prepara para receber a encenação da Paixão de Cristo, momento em que mais de 100 pessoas se dedicam para dar vida a uma das narrativas mais marcantes da história cristã. O espetáculo, que ocorre na Sexta-Feira Santa (3), às 20h, no Ginásio de Esportes "Geraldo Lopes", atrai todos os anos centenas de pessoas.
Durante cerca de duas horas, o público acompanha episódios marcantes da trajetória de Jesus Cristo, como as tentações no deserto, as bem-aventuranças, a cura do cego, a mulher adúltera, o lava-pés, a Santa Ceia, a traição de Judas, os julgamentos, a flagelação, o caminho ao calvário, a crucificação e a ressurreição.
Pessoas de todas as idades acompanham atentamente cada cena, em um ambiente onde a emoção dispensa palavras. Outro momento marcante acontece no desfecho do espetáculo. Para a encenação da ressurreição, o público deixa o ginásio e segue até a praça da Paróquia Santa Cruz, onde o último ato é apresentado.
A participação é gratuita. Quem puder, pode contribuir com a doação de um quilo de alimento não perecível (exceto sal), que será destinado às instituições assistenciais de Jaú. A encenação da Paixão de Cristo é um resultado da parceria entre a Prefeitura de Jaú, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, o Grupo Nova Geração Teatros e a Paróquia de Santa Cruz.
Santa cruz do rio pardo
Em Santa Cruz do Rio Pardo (90 quilômetros de Bauru), a tradicional Encenação da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo chega à sua 27ª edição. A apresentação ocorre no dia 3 de abril, Sexta-Feira Santa, a partir das 20h30, e, pela primeira vez, será realizada no Recinto de Exposições José Rosso.
Um dos momentos mais aguardados do espetáculo, que costuma reunir cerca de 3 mil pessoas, é o clímax da encenação, quando Cristo ressuscitado é elevada por um guindaste de aproximadamente 30 metros de altura, criando um dos efeitos visuais mais marcantes da apresentação, e emocionando o público.