O Distrito de Potunduva, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), se prepara para receber a encenação da Paixão de Cristo, momento em que mais de 100 pessoas se dedicam para dar vida a uma das narrativas mais marcantes da história cristã. O espetáculo, que ocorre na Sexta-Feira Santa (3), às 20h, no Ginásio de Esportes "Geraldo Lopes", atrai todos os anos centenas de pessoas.

Durante cerca de duas horas, o público acompanha episódios marcantes da trajetória de Jesus Cristo, como as tentações no deserto, as bem-aventuranças, a cura do cego, a mulher adúltera, o lava-pés, a Santa Ceia, a traição de Judas, os julgamentos, a flagelação, o caminho ao calvário, a crucificação e a ressurreição.

Pessoas de todas as idades acompanham atentamente cada cena, em um ambiente onde a emoção dispensa palavras. Outro momento marcante acontece no desfecho do espetáculo. Para a encenação da ressurreição, o público deixa o ginásio e segue até a praça da Paróquia Santa Cruz, onde o último ato é apresentado.