Uma operação surpresa realizada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) nesta segunda-feira (23) identificou falhas graves na gestão de materiais escolares em municípios do interior e do litoral paulista. Problemas como armazenamento inadequado, ausência de controle de estoque e falhas na distribuição de uniformes e insumos foram constatados durante a ação.

A primeira Fiscalização Ordenada de 2026 percorreu escolas municipais em 300 cidades paulistas e teve por objetivo avaliar não apenas a quantidade de materiais disponíveis, mas também a eficiência da gestão pública na distribuição e conservação dos itens destinados aos alunos. Na região, foram encontradas irregularidades em Agudos, Bauru, Fernão, Iacanga, Itapuí e Vera Cruz.

O levantamento revelou um cenário preocupante: em 66% dos municípios não há qualquer procedimento de controle de estoque, enquanto 58% não definem níveis mínimos e máximos de insumos. Como consequência, 17% das cidades não entregaram material escolar aos estudantes neste ano.