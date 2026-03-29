Data tradicionalmente associada à renovação, a Páscoa mobiliza campanhas solidárias de entidades assistenciais em Bauru, como Casa da Sopa, Centro Espírita Irmã Catarina, De Grão em Grão, Esquadrão do Bem, Voluntários em Ação e Entre Amigos Bauru. As organizações pedem doações de chocolates, alimentos e cestas básicas com objetivo de "adoçar" a vida de crianças, idosos e famílias em situação de vulnerabilidade durante o período.

As contribuições podem ser feitas com produtos nos endereços indicados ou por meio de transferências via PIX (Confira o quadro). Segundo Rose Lopes, coordenadora da Casa da Sopa, a campanha busca preservar a infância e garantir que as crianças tenham a oportunidade de celebrar a data. A entidade arrecada ovos, barras e bolachas de chocolate, e recebe doações em diversos pontos.

No projeto De Grão em Grão, a arrecadação é voltada para itens que compõem cestas básicas, como arroz, feijão, óleo, açúcar, macarrão, molho, fubá, farinhas, leite e produtos de higiene. Já o grupo Voluntários em Ação pede, além de cestas, arroz, feijão, macarrão, bombons e ovos de Páscoa. A previsão é atender cerca de 500 famílias no Assentamento Primavera, no abrigo de idosos da Fundação Espírita Sebastião Paiva e na comunidade Piquete.