Há 20 anos, no dia 29 de março de 2006, o Brasil acompanhava, com expectativa, o lançamento do foguete Soyuz rumo à Estação Espacial Internacional (ISS), levando a bordo o primeiro, e até hoje único, astronauta brasileiro, o bauruense Marcos Pontes.
A bordo da nave Soyuz TMA-8, lançada da base de Baikonur, no Cazaquistão, Pontes viajou ao lado do russo Pavel Vinogradov e do norte-americano Jeffrey Williams. A chamada Missão Centenário teve duração de oito dias e homenageou os cem anos do voo do 14-Bis, realizado por Alberto Santos Dumont, em Paris.
Durante a missão, Pontes levou itens simbólicos, como um chapéu panamá em referência a Santos Dumont e uma bola de futebol, além de oito experimentos científicos selecionados pela Academia Brasileira de Ciências. A viagem, que custou cerca de R$ 10 milhões, marcou a entrada do Brasil no grupo de países com participação em voos espaciais tripulados e impulsionou pesquisas em áreas como física, biologia e engenharia, com impactos práticos em diferentes setores.
Ao retornar ao Brasil, o astronauta foi recebido com grande celebração em sua cidade natal. Em Bauru, uma festa organizada pelo Jornal da Cidade reuniu a população no Aeroclube. Pontes desfilou em carro do Corpo de Bombeiros pelas ruas da cidade até o Teatro Municipal, onde recebeu homenagens que reconheceram o feito histórico.
TRAJETÓRIA ATÉ O ESPAÇO
A jornada de Marcos Pontes até o espaço começou em 1998, quando soube, por meio de uma reportagem do JC, da abertura de um processo seletivo da Agência Espacial Brasileira. Após passar por uma rigorosa seleção, decidiu deixar a carreira na Força Aérea Brasileira para se dedicar ao sonho de se tornar astronauta, assumindo os riscos inerentes à profissão.
Pontes iniciou o treinamento na NASA, nos Estados Unidos, onde, após cerca de dois anos de preparação, tornou-se oficialmente astronauta profissional. Apesar da conquista, enfrentou adiamentos no projeto que envolvia o Brasil e a Estação Espacial Internacional, o que atrasou sua ida ao espaço.
A oportunidade definitiva surgiu em 2005, por meio de uma parceria com a Rússia. Com pouco tempo para se preparar, ele precisou se adaptar rapidamente aos sistemas russos e ao idioma, intensificando os treinamentos. No ano seguinte, integrou a Missão Centenário, realizando experimentos científicos brasileiros e contribuindo com atividades de manutenção na estação.
PROGRAMAÇÃO
Para marcar os 20 anos da missão, eventos serão realizados em Brasília e São Paulo. Na segunda-feira (30), estão previstas uma solenidade no Senado Federal e a inauguração da exposição "Universo Espacial - A Terra é Azul", no Brasília Shopping. Entre os dias 24 de março e 12 de abril, o público poderá participar de oficinas educativas no local.
Já no dia 5 de abril, o Centro Cultural São Paulo, na cidade de São Paulo, recebe o concerto "Entre o Céu e o Som - Harmonia Transcendental", além do lançamento do livro "Bastidores da Missão Centenário" e atividades sobre a Missão Artemis, ampliando as celebrações em torno de um dos momentos mais marcantes da história espacial brasileira.