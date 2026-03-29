Há 20 anos, no dia 29 de março de 2006, o Brasil acompanhava, com expectativa, o lançamento do foguete Soyuz rumo à Estação Espacial Internacional (ISS), levando a bordo o primeiro, e até hoje único, astronauta brasileiro, o bauruense Marcos Pontes.

A bordo da nave Soyuz TMA-8, lançada da base de Baikonur, no Cazaquistão, Pontes viajou ao lado do russo Pavel Vinogradov e do norte-americano Jeffrey Williams. A chamada Missão Centenário teve duração de oito dias e homenageou os cem anos do voo do 14-Bis, realizado por Alberto Santos Dumont, em Paris.

Durante a missão, Pontes levou itens simbólicos, como um chapéu panamá em referência a Santos Dumont e uma bola de futebol, além de oito experimentos científicos selecionados pela Academia Brasileira de Ciências. A viagem, que custou cerca de R$ 10 milhões, marcou a entrada do Brasil no grupo de países com participação em voos espaciais tripulados e impulsionou pesquisas em áreas como física, biologia e engenharia, com impactos práticos em diferentes setores.